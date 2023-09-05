https://sputnik-georgia.ru/20230905/281962701.html

Выгода дороже демократии. Европа расширяет торговлю с Россией

Выгода дороже демократии. Европа расширяет торговлю с Россией

Германия нарастила закупки российских удобрений на 334%. Собственное производство стало слишком дорогим, и Берлин, пытаясь избавиться от газовой, впал в новую... 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T17:31+0400

2023-09-05T17:31+0400

2023-09-05T17:31+0400

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Чиновники этим недовольны, требуют запретить импорт. Ждать ли новых санкций — в материале корреспондента РИА Новости Надежды Сарапиной.Зато не газГазовое эмбарго сказалось на всех отраслях европейской промышленности. В частности, в ЕС кратно подорожало производство химикатов. Так, в Германии затраты повысились на 150%, пишет Bild. Поэтому приходится наращивать закупки в России.С июля прошлого по июнь текущего года Берлин увеличил импорт азотных удобрений на 334%. За сезон доля российского продукта в общем объеме выросла с 5,6% до 18% (с 38,5 до 167 тысяч тонн в натуральном выражении), подсчитала Ассоциация сельскохозяйственной промышленности ФРГ. А Евросоюз в целом импортировал в пять раз больше, чем годом ранее.Россия будет кормить Германию>>Издание Berliner Zeitung (BZ) предполагает, что объемы будут расти и дальше, поскольку санкции не касаются удобрений. Однако такой скачок заставляет нервничать "борцов за независимость". Управляющий директор сельскохозяйственной ассоциации Мартин Мэй отметил, что до 90% расходов при производстве химикатов приходится на голубое топливо. И, несмотря на все попытки отказаться от российских энергоресурсов, ФРГ продолжает платить за них — только в другой форме.Bild сообщает, что немецкие промышленники не выдерживают конкуренции и становятся банкротами. Крупнейший химический концерн BASF уже объявил о закрытии завода по производству аммиака в Людвигсхафене. Под угрозой еще один гигант — SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (SKWP), где работают около десяти тысяч человек. Завод, "переживший Вторую мировую войну, советскую экспроприацию, времена ГДР", рискует прекратить существование из-за недальновидной политики ЕС, отмечается в статье. Впрочем, авторы критикуют вовсе не отказ от дешевого газа, а то, что правительство не запретило "кровавые удобрения".Выбора нетМинистры экономики и мэры отдельных областей требуют решительных действий от правительства. Уверяют, что Россия якобы по собственному усмотрению устанавливает внутренние цены на газ и таким образом наводняет рынок дешевыми удобрениями. Это вынуждает европейские предприятия как минимум сокращать производство. Однако пока призывы не возымели эффекта.Эксперты отмечают, что у Европы нет альтернатив. Производственный кризис начался еще в прошлом году, а текущие события — лишь долгосрочные последствия.ЕС готов воевать за новую русскую иглу>>Рыночное устройство не предполагает контроля выручки предприятий, таким образом, отрасли стараются компенсировать убытки за счет друг друга. "Производителям минеральных удобрений не стало легче от снижения цен на газ в этом году, энергетические компании продолжают продавать его по высоким ставкам прошлых месяцев. Они получают больше прибыли, а химзаводы на грани выживания", — объясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Запрет российских удобрений в таких условиях добьет сельское хозяйство страны. Фермеры не смогут покупать их по высоким тарифам, начнут терять урожай или банкротиться. В то же время Россия — надежный поставщик удобрений, она заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и способна работать на взаимовыгодных условиях, отмечает заведующий лабораторией "Цифровые технологии в логистике" Финансового университета при правительстве России Дмитрий Тарасов. Однако, по его мнению, введение нового эмбарго весьма вероятно. Конечно, это нанесет удар по экономике стран ЕС, но нелогичные политизированные решения для них не в новинку.За нас не беспокойтесьВпрочем, даже при таком развитии событий российские производители не пострадают, уверены аналитики. "Они переориентируются на новых партнеров, среди которых развивающиеся страны, не имеющие газовой и нефтехимической промышленности и нуждающиеся в готовом продукте", — считает Тарасов. Это в том числе государства Азии, Африки и Латинской Америки.Доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев напоминает, что отечественные химикаты продаются более чем в ста странах. Доля карбамида из России в мировом экспорте — 12%, хлорида калия — 20%. Лидеры отрасли — "ЕвроХим", "ФосАгро" и "Акрон" применяют новейшие стратегии развития и цифровизацию процессов. "ФосАгро" доказал, что эти корпорации способны получать сверхприбыль. За три-четыре года они планируют нарастить производство до 35-37 миллионов тонн", — добавляет эксперт.Отчет ООН демонстрирует рост экспорта удобрений из России на 70%. Основными покупателями остаются Индия, Турция и Вьетнам. Крупнейшим импортером стала Бразилия, а теперь и Африканский союз прорабатывает расширение поставок.За 15 лет отрасль в два раза увеличила выпуск продукции. В течение пяти лет планируется инвестировать более двух триллионов рублей. "Это позволит удвоить оборот и прибыль", — отмечает Тимофеев. Сейчас отечественные компании занимают шесть-семь процентов от мирового оборота и находятся на втором месте после Китая. Потребность в химикатах как в России, так и во всем мире из года в год увеличивается на 10-20%. По мнению экспертов, благодаря успехам агропромышленного комплекса потребление будет расти на 10-15% в год. Поэтому даже потенциальная потеря европейского рынка никак не скажется на производстве.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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