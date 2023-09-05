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Будапешт придает большое значение сотрудничеству с Кавказом – глава МИД Венгрии

Будапешт придает большое значение сотрудничеству с Кавказом – глава МИД Венгрии

Власти Венгрии уверены, что Грузия должна получить статус кандидата в ЕС 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T19:49+0400

2023-09-05T19:49+0400

2023-09-05T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Венгрия придает большое значение сотрудничеству с кавказским регионом, о чем свидетельствует предстоящий в октябре саммит с участием членов правительств двух стран, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили находится с рабочим визитом в Венгрии, где принял участие в ежегодной встрече глав венгерских дипломатических миссий за рубежом в качестве почетного гостя. По словам главы МИД Венгрии, на встрече также обсудили вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Власти Венгрии уверены, что Грузия должна получить статус и сделала все для этого. "Мы считаем, что Грузия должна получить статус кандидата осенью. Грузия сделала для этого все. Решение о статусе кандидата Грузии является политическим вопросом, и мы требуем от Евросоюза это политическое обязательство, политическое решение", – заявил Сийярто. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Грузия ценит поддержку Венгрии в вопросе получения статуса страны-кандидата ЕС – глава МИД>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, венгрия, будапешт, тбилиси, петер сийярто, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, еврокомиссия