https://sputnik-georgia.ru/20230905/gruziya-tsenit-podderzhku-vengrii-v-voprose-polucheniya-statusa-strany-kandidata-es---glava-mid-281960692.html

Грузия ценит поддержку Венгрии в вопросе получения статуса страны-кандидата ЕС – глава МИД

Грузия ценит поддержку Венгрии в вопросе получения статуса страны-кандидата ЕС – глава МИД

Грузия ждет решения о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в конце 2023 года 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T16:08+0400

2023-09-05T16:08+0400

2023-09-05T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузия ценит активную поддержку Венгрии и лично главы МИД Петера Сийярто в вопросе получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой. В рамках рабочего визита в Венгрию министр иностранных дел Грузии не только провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, но и принял участие в ежегодной встрече глав венгерских дипломатических миссий за рубежом в качестве почетного гостя. По словам Дарчиашвили, Грузия продемонстрировала твердую волю выполнить взятые на себя обязательства и стать членом Евросоюза. Грузия заслуживает статуса кандидата, чтобы продолжить свой путь к следующим этапам членства, заявил глава МИД Грузии. Грузия готова стать членом Евросоюза в 2030 году – лидер "Грузинской мечты">>Грузия надеется, что в этом году лидеры стран-членов ЕС примут еще одно историческое решение и предоставят стране статус кандидата. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Глава дипломатии Евросоюза едет в Грузию – названа цель визита Борреля>>В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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