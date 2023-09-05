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Экс-министра здравоохранения Грузии не отпустили из парламента
Экс-министра здравоохранения Грузии не отпустили из парламента
За лишение мандата экс-министра здравоохранения проголосовали всего два депутата 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T20:46+0400
2023-09-05T20:46+0400
2023-09-05T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Проект постановления парламента о лишении депутата правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-министра здравоохранения Давида Сергеенко полномочий депутата провалился. На заседании вопрос лишения полномочий Сергеенко был поставлен, так как он пропустил больше половины заседаний прошлой сессии парламента по неуважительной причине. За лишение мандата экс-министра здравоохранения проголосовали всего два депутата, а против – 12. Таким образом, Сергеенко остался депутатом парламента Грузии.Слухи об уходеСлухи о том, что Сергеенко намерен покинуть ряды законодательного органа, в СМИ распространились еще в марте 2023 года.Тогда пять депутатов, которые прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", сложили свои депутатские полномочия, а их места в законодательном органе заняли следующие из списка.Тогда Сергеенко среди них не оказалось. Но в конце марта правящая партия отозвала его из двух парламентских комитетов – комитета защиты прав человека и гражданской интеграции, а также из комитета здравоохранения и социальных вопросов.Экс-глава Минздрава Грузии может лишиться своего места в парламенте>>Сам Сергеенко ранее на вопрос, оставляет ли он партию и мандат, не дал однозначного ответа. Лишь отметил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике. Сергеенко добавил, что предпочитает работать врачом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, давид сергеенко, грузинская мечта - демократическая грузия, минздрав, парламент грузии
грузия, новости, тбилиси, давид сергеенко, грузинская мечта - демократическая грузия, минздрав, парламент грузии
Экс-министра здравоохранения Грузии не отпустили из парламента
20:46 05.09.2023 (обновлено: 21:48 05.09.2023)
За лишение мандата экс-министра здравоохранения проголосовали всего два депутата
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Проект постановления парламента о лишении депутата правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-министра здравоохранения Давида Сергеенко полномочий депутата провалился.
На заседании вопрос лишения полномочий Сергеенко был поставлен, так как он пропустил больше половины заседаний прошлой сессии парламента по неуважительной причине.
За лишение мандата экс-министра здравоохранения проголосовали всего два депутата, а против – 12. Таким образом, Сергеенко остался депутатом парламента Грузии.
Слухи об уходе
Слухи о том, что Сергеенко намерен покинуть ряды законодательного органа, в СМИ распространились еще в марте 2023 года.
Тогда пять депутатов, которые прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", сложили свои депутатские полномочия, а их места в законодательном органе заняли следующие из списка.
Тогда Сергеенко среди них не оказалось. Но в конце марта правящая партия отозвала его из двух парламентских комитетов – комитета защиты прав человека и гражданской интеграции, а также из комитета здравоохранения и социальных вопросов.
Сам Сергеенко ранее на вопрос, оставляет ли он партию и мандат, не дал однозначного ответа. Лишь отметил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике. Сергеенко добавил, что предпочитает работать врачом.