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Как проходит процесс сдачи поврежденного из-за непогоды винограда в Кахети?

Как проходит процесс сдачи поврежденного из-за непогоды винограда в Кахети?

Госпредприятие принимает поврежденный виноград по цене 0,9 лари (0,35 доллара) за один килограмм 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T10:00+0400

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2023-09-05T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Процесс сдачи винограда, поврежденного в результате града, на госпредприятие проходит беспрепятственно, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла. В разгар сбора урожая, ртвели, 3 сентября в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки.Мехузла вместе с губернатором региона Кахети Георгием Аладашвили ознакомились с процессом сдачи побитого градом винограда на госпредприятии в селе Акура. Фермеры в Грузии смогут реализовать весь урожай винограда, в том числе негодный – премьер>>По словам главы Агентства, население активно сдает поврежденный виноград. На сегодняшний день сдача происходит на четырех локациях. При необходимости Агентство готово добавить еще две локации. Мехузла отметил активность частного сектора на ртвели текущего года, по его информации, уже переработано 11 тысяч тонн винограда. Кроме того, 500 тон поврежденного винограда переработало государственное предприятие. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Госпредприятие принимает, в том числе, и побитый градом виноград за 0,9 лари за килограмм.Координационный штаб для содействия организованному проведению Ртвели заработал в Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 110 винных компаний, которые приобретают виноград у фермеров. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, кахети, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии