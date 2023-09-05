https://sputnik-georgia.ru/20230905/kompaniya-po-dobyche-margantsa-v-gruzii-sokratila-proizvodstvo-281964366.html
Компания по добыче марганца в Грузии сократила производство
Компания по добыче марганца в Грузии сократила производство
Из-за сокращения вырабатываемой электроэнергии на Варцихе ГЭС было принято решение отключить три печи из 11 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T18:30+0400
2023-09-05T18:30+0400
2023-09-05T18:30+0400
экономика
грузия
новости
georgian manganese
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Мощность производства компании по добыче марганца Georgian Manganese с 1 сентября сократилась до 25%, заявил гендиректор компании Лаша Тутберидзе в эфире Медиаплатформы BMG. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Глава компании пояснил, что до сих пор производственные мощности работали за счет электроэнергии, производимой Варцихе ГЭС, а с сокращением выработки электроэнергии гидростанции было принято решение отключить печи. По информации Тутберидзе, сейчас работают три печи, одна из которых – большой мощности, две – малой. ГЭС в Грузии сократили выработку электроэнергии – новые данные>>При работе на полную производственную мощность компания имеет возможность производить 20 тысяч тонн кремний-марганца в месяц. После отключения печей компания может производить примерно 5 тысяч тонн продукции. Кроме того, Тутберидзе заявил о кризисе в компании. По его словам, стоимость продукции на рынке на 200 долларов ниже себестоимости. Что касается заработной платы сотрудников, уже год компания выплачивает ее из привлеченных средств.По его словам, компания делает максимум, чтобы не возникло проблем с зарплатой сотрудников. Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, georgian manganese
экономика, грузия, новости, georgian manganese
Компания по добыче марганца в Грузии сократила производство
Из-за сокращения вырабатываемой электроэнергии на Варцихе ГЭС было принято решение отключить три печи из 11
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Мощность производства компании по добыче марганца Georgian Manganese с 1 сентября сократилась до 25%, заявил гендиректор компании Лаша Тутберидзе в эфире Медиаплатформы BMG.
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом.
"С первого сентября мы сократили мощность производства "Грузинского марганца" на 25%, остановили восемь печей из 11", – заявил Тутберидзе.
Глава компании пояснил, что до сих пор производственные мощности работали за счет электроэнергии, производимой Варцихе ГЭС, а с сокращением выработки электроэнергии гидростанции было принято решение отключить печи.
"Производственные мощности у нас были благодаря Варцихской ГЭС, в то время мы работали на собственной электроэнергии. Основная часть выработки Варцихе ГЭС приходится на первые семь месяцев, в более поздний период вода начинает уменьшаться, выработка снижается, в связи с чем мы были вынуждены закрыть эти печи", – сказал он.
По информации Тутберидзе, сейчас работают три печи, одна из которых – большой мощности, две – малой.
При работе на полную производственную мощность компания имеет возможность производить 20 тысяч тонн кремний-марганца в месяц. После отключения печей компания может производить примерно 5 тысяч тонн продукции.
"Это соответствует запасам электроэнергии, вырабатываемой каскадом Варцихе ГЭС, что и позволяет нам работать", – сказал Тутберидзе.
Кроме того, Тутберидзе заявил о кризисе в компании.
"Что касается ожиданий, то в ближайшее время, через шесть месяцев, мы не видим перспективы исправления. Единственный выход из ситуации – возможность выплаты зарплаты сотрудникам и продолжение производства на тех мощностях, которые для этого потребуются. Сегодня наши продажи, происходящее и рыночная цена на 200 долларов ниже себестоимости", – заявил он.
По его словам, стоимость продукции на рынке на 200 долларов ниже себестоимости.
Что касается заработной платы сотрудников, уже год компания выплачивает ее из привлеченных средств.
"Мы делаем расчеты по привлечению внешних источников финансирования под залог имеющихся запасов готовой продукции, чтобы пройти текущий год и первый квартал следующего года, пока кризис не пройдет", – сказал Тутберидзе.
По его словам, компания делает максимум, чтобы не возникло проблем с зарплатой сотрудников.
Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки.
Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди".