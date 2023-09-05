https://sputnik-georgia.ru/20230905/kompaniya-po-dobyche-margantsa-v-gruzii-sokratila-proizvodstvo-281964366.html

Компания по добыче марганца в Грузии сократила производство

Компания по добыче марганца в Грузии сократила производство

Из-за сокращения вырабатываемой электроэнергии на Варцихе ГЭС было принято решение отключить три печи из 11 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T18:30+0400

2023-09-05T18:30+0400

2023-09-05T18:30+0400

экономика

грузия

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georgian manganese

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Мощность производства компании по добыче марганца Georgian Manganese с 1 сентября сократилась до 25%, заявил гендиректор компании Лаша Тутберидзе в эфире Медиаплатформы BMG. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Глава компании пояснил, что до сих пор производственные мощности работали за счет электроэнергии, производимой Варцихе ГЭС, а с сокращением выработки электроэнергии гидростанции было принято решение отключить печи. По информации Тутберидзе, сейчас работают три печи, одна из которых – большой мощности, две – малой. ГЭС в Грузии сократили выработку электроэнергии – новые данные>>При работе на полную производственную мощность компания имеет возможность производить 20 тысяч тонн кремний-марганца в месяц. После отключения печей компания может производить примерно 5 тысяч тонн продукции. Кроме того, Тутберидзе заявил о кризисе в компании. По его словам, стоимость продукции на рынке на 200 долларов ниже себестоимости. Что касается заработной платы сотрудников, уже год компания выплачивает ее из привлеченных средств.По его словам, компания делает максимум, чтобы не возникло проблем с зарплатой сотрудников. Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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