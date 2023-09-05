https://sputnik-georgia.ru/20230905/mvf-oznakomili-s-reformami-natsionalnogo-banka-gruzii-281951001.html

МВФ ознакомили с реформами Национального банка Грузии

МВФ ознакомили с реформами Национального банка Грузии

И. о. главы Нацбанка посетила Армению, где провела ряд встреч 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T11:47+0400

2023-09-05T11:47+0400

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мвф

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Макроэкономические тенденции Грузии, реформы Национального банка, а также ход реализации экономической программы Международного валютного фонда (МВФ) в стране обсудили руководство Нацбанка Грузии и МВФ в ходе встречи в Армении. Исполняющая обязанности президента Национального банка Натия Турнава и вице-президент Арчил Мествиришвили встретились с главой департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром в ходе своего визита в Армению. На встрече были затронуты экономическая ситуация в регионе и существующие вызовы. Было отмечено, что программа МВФ способствует укреплению макроэкономической стабильности в Грузии. Внимание было сосредоточено на роли Национального банка в обеспечении стабильности финансового сектора Грузии. Грузия продолжит тесное сотрудничество с МВФ – глава Нацбанка>>Турнава и Мествиришвили приняли участие в мероприятии, посвященном 30-летию национальной валюты Армении – драм. Симпозиум высокого уровня был организован Центральным банком Армении и "Бреттон-Вудским комитетом" в Дилижане. В симпозиуме приняли участие Центральные банки региона Кавказа и Центральной Азии, а также представители правительства, финансового сектора, академических и научных кругов. Исполняющий обязанности президента Нацбанка Грузии также провела ознакомительные встречи с руководителями Центральных банков Армении и Узбекистана. Новая программа Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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