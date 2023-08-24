https://sputnik-georgia.ru/20230824/gruziya-prodolzhit-tesnoe-sotrudnichestvo-s-mvf--glava-natsbanka-281646553.html

Грузия продолжит тесное сотрудничество с МВФ – глава Нацбанка

Грузия продолжит тесное сотрудничество с МВФ – глава Нацбанка

Программа, поддерживаемая Фондом в Грузии, способствует укреплению макроэкономической стабильности в стране, заявила и .о. главы Нацбанка 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T22:16+0400

2023-08-24T22:16+0400

2023-08-24T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузия считает Международный валютный фонд важным партнером и продолжит эффективное сотрудничество с ним, заявила и.о. президента Национального банка Грузия Натия Турнава на встрече с новым представителем Международного валютного фонда в Грузии Эндрю Джувэллом. Разговор коснулся обзора макроэкономической ситуации в стране, хода экономической программы Грузии, поддерживаемой Международным валютным фондом, а также вопросов технической помощи МВФ. "Программа, поддерживаемая Фондом, способствует укреплению макроэкономической стабильности. Национальный банк предпринял ряд последовательных и адекватных шагов в ответ на глобальные вызовы. Реализация соответствующей политики SEB помогла справиться с инфляционными ожиданиями и обеспечить стабильность цен. Инфляция снизилась до 0,3% в июле, что значительно ниже целевого показателя в 3%, тогда как базовая инфляция составила 3,1%" - говорится с сообщении пресс-службы Нацбанка. МВФ займется вопросом Cовета Нацбанка Грузии >>Утверждение советом директоров МВФ второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA) было отложено, в том числе, из-за разногласий по поводу изменения структуры управления Нацбанком Грузии. МВФ считает, что большинство в Совете Нацбанка должно быть у независимых членов Совета. В Грузии ждут техническую миссию МВФ для разработки правил работы Совета Нацбанка. После рассмотрения второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA) Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов США). Между тем правительство Грузии пока не будет брать очередной транш в случае одобрения второго обзора Исполнительным советом МВФ. Когда МВФ выделит Грузии очередной транш>>В декабре 2022 года Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор трехлетнего соглашения Stand By для Грузии и выделил для страны 40 миллионов долларов, однако правительство воздержалось от получения денег. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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