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На развитие аэропорта Кутаиси потратят 85 миллионов лари
На развитие аэропорта Кутаиси потратят 85 миллионов лари
Кутаисский аэропорт сможет принимать не только пассажирские, но и грузовые самолеты 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T09:40+0400
2023-09-05T09:40+0400
2023-09-05T10:52+0400
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леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Государство инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 миллионов лари (более $30 млн), чтобы он мог полноценно выполнять свои функции и обязанности, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Решение спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года в аэропорту Кутаиси озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание. По его словам, Кутаисский аэропорт должен быть полноценным не только с точки зрения пассажироперевозок, но и для реализации потенциала Кутаиси в плане развития грузового логистического центра. Министр отметил, что стоимость будет уточнена в соответствии с проектом. Новый аэропорт появится на востоке Грузии>>По словам министра, длина новой взлетно-посадочной полосы будет 3,5 км, её должны построить за 18 месяцев. По данным за семь месяцев 2023 года, Кутаисский международный аэропорт обслужил рекордное число пассажиров. В январе-июле аэропорт обслужил 856 646 пассажиров и 2 590 рейсов, что на 90% и на 76% больше соответственно, чем за аналогичный период 2019 года. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество авиарейсов. В прошлом месяце аэропорт обслужил 517 рейсов, на 94% больше, чем в период до пандемии, в июле 2019 года (267 рейсов). На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, кутаисский международный аэропорт, кутаиси
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, кутаисский международный аэропорт, кутаиси
На развитие аэропорта Кутаиси потратят 85 миллионов лари
09:40 05.09.2023 (обновлено: 10:52 05.09.2023)
Кутаисский аэропорт сможет принимать не только пассажирские, но и грузовые самолеты
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Государство инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 миллионов лари (более $30 млн), чтобы он мог полноценно выполнять свои функции и обязанности, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Решение спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года в аэропорту Кутаиси озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание.
"Это инвестиции в 85 миллионов, которые страна должна осуществить для того, чтобы аэропорт Кутаиси полностью выполнял свои функции... Поэтому нам нужна новая взлетно-посадочная полоса", – заявил Давиташвили.
По его словам, Кутаисский аэропорт должен быть полноценным не только с точки зрения пассажироперевозок, но и для реализации потенциала Кутаиси в плане развития грузового логистического центра.
"Вы знаете, что существующая взлетно-посадочная полоса в Кутаисском аэропорту имеет множество проблем и, согласно заключениям, экспертов ее ремонт невозможен. Проектирование уже ведется, и к концу года у нас будет новый проект, согласно которому мы выберем строительную компанию", – сказал Давиташвили.
Министр отметил, что стоимость будет уточнена в соответствии с проектом.
По словам министра, длина новой взлетно-посадочной полосы будет 3,5 км, её должны построить за 18 месяцев.
"Это значит, что мы можем принимать все типы судов, как пассажирские, так и грузовые", – сказал он.
По данным за семь месяцев 2023 года, Кутаисский международный аэропорт обслужил рекордное число пассажиров. В январе-июле аэропорт обслужил 856 646 пассажиров и 2 590 рейсов, что на 90% и на 76% больше соответственно, чем за аналогичный период 2019 года.
Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество авиарейсов. В прошлом месяце аэропорт обслужил 517 рейсов, на 94% больше, чем в период до пандемии, в июле 2019 года (267 рейсов).
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран.