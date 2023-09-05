https://sputnik-georgia.ru/20230905/na-razvitie-aeroporta-kutaisi-potratyat-85-millionov-lari-281945946.html

На развитие аэропорта Кутаиси потратят 85 миллионов лари

На развитие аэропорта Кутаиси потратят 85 миллионов лари

Кутаисский аэропорт сможет принимать не только пассажирские, но и грузовые самолеты 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T09:40+0400

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грузия

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леван давиташвили

кутаисский международный аэропорт

кутаиси

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Государство инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 миллионов лари (более $30 млн), чтобы он мог полноценно выполнять свои функции и обязанности, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Решение спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года в аэропорту Кутаиси озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание. По его словам, Кутаисский аэропорт должен быть полноценным не только с точки зрения пассажироперевозок, но и для реализации потенциала Кутаиси в плане развития грузового логистического центра. Министр отметил, что стоимость будет уточнена в соответствии с проектом. Новый аэропорт появится на востоке Грузии>>По словам министра, длина новой взлетно-посадочной полосы будет 3,5 км, её должны построить за 18 месяцев. По данным за семь месяцев 2023 года, Кутаисский международный аэропорт обслужил рекордное число пассажиров. В январе-июле аэропорт обслужил 856 646 пассажиров и 2 590 рейсов, что на 90% и на 76% больше соответственно, чем за аналогичный период 2019 года. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество авиарейсов. В прошлом месяце аэропорт обслужил 517 рейсов, на 94% больше, чем в период до пандемии, в июле 2019 года (267 рейсов). На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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