https://sputnik-georgia.ru/20230905/nezakonnaya-okhota-v-gruzii---za-dve-nedeli-vyyavili-okolo-100-faktov--281954096.html

Незаконная охота в Грузии – за две недели выявили около 100 фактов

Незаконная охота в Грузии – за две недели выявили около 100 фактов

В Грузии разрешена охота только на птиц и только в определенный период для каждого вида 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T12:50+0400

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грузия

новости

общество

департамент природоохранного надзора

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сотрудники департамента природоохранного надзора Грузии в течении двух недель с начала сезона охоты выявили 97 фактов незаконной охоты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сезон охоты на перелетных птиц начался в Грузии 19 августа. Исключением стали районы Ахалкалаки, Ахалцихе, Аспиндза, Ниноцминда, Цалка, Дманиси, Душети и Тианети. Здесь сезон охоты открылся 26 августа. Больше всего нарушений выявлено в регионе Мцхета-Мтианети (30 фактов), в Имерети (26), в Самегрело – Земо Сванети (11), в Шида Картли (10), в Кахети (7,) в Самцхе-Джавахети (7), а в Квемо Картли и Аджарии зафиксировано по три факта. Из выявленных нарушений в 45 случаях были нарушены правила охоты, в 15 случаях охотники не предоставили документы, подтверждающие регистрацию охотничьих оружий, в трех случаях правонарушители охотились с использованием запрещенных видов оружия или методами. Также зафиксированы факты незаконной охоты с использованием самодельного снаряжения, т. н. манока. Это приспособления, имитирующие своим звучанием голоса зверей или птиц. Всего за 12 дней с начала охотничьего сезона был изъят 51 манок. В Грузии открывается сезон охоты – контроль в заповедниках усиливается>>В целях выявления и предотвращения фактов незаконной охоты в сезон (до 1 марта 2024 года) сотрудники департамента осуществляют круглосуточный усиленный контроль по всей территории Грузии. Ведомство призывает граждан в случае нарушения законодательства звонить на "горячую линию" министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства 153 (без индекса, звонок бесплатный, анонимность защищена), чтобы соответствующее региональное управление могло немедленно отреагировать. В Грузии разрешена охота только на птиц и только в определенный период для каждого вида. Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее. Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц. Каждый год через страну пролетают более миллиона перелетных птиц. Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3 долларов). Заплатить можно в любом банке Грузии. Охотники также должны иметь при себе документ, выданный МВД Грузии, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего оружия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, департамент природоохранного надзора