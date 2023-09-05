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Открылась осенняя сессия парламента Грузии
Открылась осенняя сессия парламента Грузии
Заседание началось с политических заявлений депутатов 05.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-05T12:28+0400
2023-09-05T12:28+0400
2023-09-05T12:38+0400
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии открылась пленарным заседанием во вторник, 5 сентября.Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.Регистрацию перед началом пленарного заседания прошли 116 депутатов.После вступительных слов председателя парламента в зале прозвучал гимн Грузии. Парламент Грузии возобновляет работу – какие вопросы предстоит обсудить депутатам>>Во вступительном слове Шалва Папуашвили выразил соболезнования семьям и близким погибших во время схода оползня на курорте в горах Грузии, в Шови, 3 августа. Депутаты почтили память жертв стихийного бедствия минутой молчания. По словам спикера, на повестке дня во вторник немного вопросов. Заседание началось политическими заявлениями, которые продлятся до 15:00 часов. Выступить должны 40 депутатов. Далее следует перерыв до 16:00. После этого парламентарии проголосуют по вопросу досрочного прекращения депутатских полномочий Кетеван Думбадзе и вице-спикера Давида Сергеенко. Далее на повестке два законопроекта.На открытии осенней сессии присутствует председатель израильского Кнессета Амир Охана, который прибыл в Грузию с официальным визитом 3 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, парламент грузии
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, парламент грузии
Открылась осенняя сессия парламента Грузии
12:28 05.09.2023 (обновлено: 12:38 05.09.2023)
Заседание началось с политических заявлений депутатов
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии открылась пленарным заседанием во вторник, 5 сентября.
Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.
Регистрацию перед началом пленарного заседания прошли 116 депутатов.
"Кворум состоялся. Согласно первому пункту 44 статьи Конституции Грузии объявляю открытой осеннюю сессию парламента Грузии", – заявил спикер Шалва Папуашвили.
После вступительных слов председателя парламента в зале прозвучал гимн Грузии.
Во вступительном слове Шалва Папуашвили выразил соболезнования семьям и близким погибших во время схода оползня на курорте в горах Грузии, в Шови, 3 августа. Депутаты почтили память жертв стихийного бедствия минутой молчания.
По словам спикера, на повестке дня во вторник немного вопросов.
Заседание началось политическими заявлениями, которые продлятся до 15:00 часов. Выступить должны 40 депутатов. Далее следует перерыв до 16:00.
После этого парламентарии проголосуют по вопросу досрочного прекращения депутатских полномочий Кетеван Думбадзе и вице-спикера Давида Сергеенко. Далее на повестке два законопроекта.
На открытии осенней сессии присутствует председатель израильского Кнессета Амир Охана, который прибыл в Грузию с официальным визитом 3 сентября.