https://sputnik-georgia.ru/20230905/otkrylas-osennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii-281952726.html

Открылась осенняя сессия парламента Грузии

Открылась осенняя сессия парламента Грузии

Заседание началось с политических заявлений депутатов 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии открылась пленарным заседанием во вторник, 5 сентября.Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.Регистрацию перед началом пленарного заседания прошли 116 депутатов.После вступительных слов председателя парламента в зале прозвучал гимн Грузии. Парламент Грузии возобновляет работу – какие вопросы предстоит обсудить депутатам>>Во вступительном слове Шалва Папуашвили выразил соболезнования семьям и близким погибших во время схода оползня на курорте в горах Грузии, в Шови, 3 августа. Депутаты почтили память жертв стихийного бедствия минутой молчания. По словам спикера, на повестке дня во вторник немного вопросов. Заседание началось политическими заявлениями, которые продлятся до 15:00 часов. Выступить должны 40 депутатов. Далее следует перерыв до 16:00. После этого парламентарии проголосуют по вопросу досрочного прекращения депутатских полномочий Кетеван Думбадзе и вице-спикера Давида Сергеенко. Далее на повестке два законопроекта.На открытии осенней сессии присутствует председатель израильского Кнессета Амир Охана, который прибыл в Грузию с официальным визитом 3 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, парламент грузии