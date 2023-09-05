https://sputnik-georgia.ru/20230905/parlament-gruzii-vozobnovlyaet-rabotu--kakie-voprosy-predstoit-obsudit-deputatam-281941400.html

Парламент Грузии возобновляет работу – какие вопросы предстоит обсудить депутатам

Парламент Грузии возобновляет работу – какие вопросы предстоит обсудить депутатам

Грузинских депутатов ждет загруженная сессионная неделя 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T09:01+0400

2023-09-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии откроется 5 сентября пленарным заседанием, заявил глава законодательного органа Шалва Папуашвили на заседании бюро. Осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. Лишение мандатов По информации Папуашвили, во вторник парламент Грузии проголосует по вопросу досрочного прекращения депутатских полномочий Кетеван Думбадзе и вице-спикера Давида Сергеенко. Оба они являются депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Думбадзе, дочери известного грузинского писателя Нодара Думбадзе, встал на повестку дня после того, как в августе она была назначена на должность директора Дома писателей Грузии. Что касается Сергеенко, то по регламенту парламента срок полномочий депутата прекращается досрочно, если он по неуважительным причинам не присутствует более чем на половине заседаний в течение одной сессии. Из 32 заседаний, которые прошли в ходе весенней сессии, Сергеенко не присутствовал на 25. Промежуточных выборов не будет: кто заменит Сергеенко в парламенте?>>Сергеенко попал в парламент десятого созыва от мажоритарного избирательного округа №3 (Сабуртало). Согласно "Избирательному кодексу Грузии", в случае исключения члена парламента, избранного по мажоритарному избирательному округу, промежуточные выборы в парламент Грузии проводятся в апреле или октябре. В случае прекращения полномочий мажоритарного депутата с 15 июня по 15 января промежуточные выборы проводятся в ближайший апрель. Кроме того, в год очередных парламентских выборов промежуточные выборы парламента Грузии не проводятся. Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Соответственно, никто заменить Сергеенко в парламенте не сможет. А вот в случае лишение мандата Думбадзе, которая стала депутатом парламента десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", то ее место в законодательном органе займет следующий из списка. На данный момент у "Грузинской мечты" 75 депутатских кресел в парламенте. Голосование по кандидатам в Высший совет юстиции На текущей пленарной неделе депутатам предстоит проголосовать за кандидатов на два вакантных места в Высшем совете юстиции. На заседание бюро Папуашвили призвал все политические группы к их поддержке. Всего на два вакантных места в совете претендуют четыре кандидата – Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе. Ни один из них в ходе весенней сессии не смог заручиться поддержкой парламента и получить необходимое количество – минимум 90 голосов. В результате голосование было перенесено. В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. Проведение реформы в судебной системе – это третья из 12 рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. В конце июня был обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии. В нем сказано, что третий пункт рекомендаций выполнен частично и что Грузии следует отправить результаты проделанной работы Венецианской комиссии для получения второй по счету оценки, а также заполнить вакантные места в Высшем совете юстиции. У Высшего совета юстиции Грузии появился новый независимый инспектор>>Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. До недавнего времени в Высшем совете юстиции из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых уже два года как истекли. Парламентскому большинству не хватало голосов (минимум 90), но в середине мая парламент все же избрал кандидатов на три вакантных места. Позже несколько оппозиционных депутатов признались, что они голосовали "за". Причиной эти депутаты назвали то, что их коллеги из оппозиции не предупреждали, что делать этого не надо. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Создание следственной комиссии Среди вопросов, которые внесены в повестку дня текущей сессионной недели, – проект постановления, предусматривающий создание следственной комиссии по трагедии на горном курорте Шови. Инициатором создания комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, где 3 августа в результате схода оползня погиб 31 человек, а двое до сих пор не найдены, выступила крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение". Уже известно, что правящая партия не намерена поддерживать инициативу. Спикер парламента Грузии ранее назвал идею создания комиссии по Шови "политической спекуляцией". Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Помимо парламентского большинства, создание следственной комиссии также не поддержит партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов. На данный момент в состав парламентского большинства входят 84 депутата из 140. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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