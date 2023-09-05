https://sputnik-georgia.ru/20230905/vysokotekhnologichnoe-issledovanie-dlya-onkobolnykh-besplatno-dostupno-v-adzharii-281949680.html

Высокотехнологичное исследование для онкобольных бесплатно доступно в Аджарии

Высокотехнологичное исследование для онкобольных бесплатно доступно в Аджарии

В Аджарии ряд услуг и дорогостоящие медикаменты для онкопациентов финансируются из госбюджета 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T10:43+0400

2023-09-05T10:43+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Правительство Аджарии профинансирует высокотехнологичное исследование для всех пациентов с онкологическими заболеваниями, также увеличивается доступ к соответствующим услугам и бюджет программ, сообщили в пресс-служба правительства региона. Позитронно-эмиссионная томография уже доступна в Аджарии, и пациентам больше не придется покидать регион, чтобы пройти данное обследование. Новый медсервис заработал в Университетской клинике инновационной медицины. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и министр здравоохранения Нино Нижарадзе встретились с онкологами и пациентами, с которыми поделились новшеством. Шансов больше – глава Минздрава о бесплатном лечении онкобольных детей из Грузии>>В Аджарии онкохирургия полностью финансируется с 2022 года, а с 2023 года правительство увеличило финансирование компьютерной томографии до 100%. С 1 августа для пациентов с онкологическими заболевания полностью финансируются дорогостоящие медикаменты. Обследования финансируют всем онкопациентам.Позитронная-эмиссионная томография (ПЭТ) – метод ядерной медицины, который позволяет за одно исследование наиболее полноценно оценить распространенность онкологического процесса, обеспечивает информацией о вариабельности различных клеточных и биологических процессов в опухолях и окружающих их тканях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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