https://sputnik-georgia.ru/20230801/shansov-bolshe--glava-minzdrava-o-besplatnom-lechenii-onkobolnykh-detey-iz-gruzii-280682915.html

Шансов больше – глава Минздрава о бесплатном лечении онкобольных детей из Грузии

Шансов больше – глава Минздрава о бесплатном лечении онкобольных детей из Грузии

На этот проект правительство из бюджета будет выделять около 30 миллионов лари 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T13:13+0400

2023-08-01T13:13+0400

2023-08-01T13:13+0400

грузия

лечение онкозаболеваний

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Новая государственная программа, предусматривающая бесплатное лечение детей с онкологическими заболеваниями в ведущих клиниках мира, увеличила шансы на выздоровление пациентов с тяжелым заболеванием, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили.Минздрав оформил соглашения с клиниками тех трех стран, в которых дети с онкологическими заболеваниями будут лечиться бесплатно. По решению правительства страны, все расходы на лечение этих детей взяло на себя государство.По инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, государство основало исторический проект, который обеспечивает качественное здравоохранение для всех детей с онкологическим диагнозом, отметил Азарашвили.Минздрав Грузии выбрал три иностранные клиники по уровню их опыта и гарантий качества. "Дети уже могут лечиться в этих больницах", – добавил Азарашвили.Так, грузинская сторона подписала контракты с ведущими клиниками Турции (Anadolu Medical Center), Израиля (Sourasky Medical Center (Ichilov)) и Испании (QUIRON SALUD).На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Первого пациента уже отправили в Турцию на лечение.Между тем, онкобольные дети из Грузии будут лечиться в зарубежных клиниках до тех пор, пока в стране не построят собственный детский онкологический центр, пояснил Азарашвили.Никакой полиции здравоохранения не будет - Азарашвили о росте штрафов в медсфере Грузии >>>По словам главы Минздрава, усиление детского онкологического направления в стране является одним из главных приоритетов государства. При этом важно, чтобы до открытия детского онкоцентра в Грузии ни один пациент не остался без качественного медицинского обслуживания, подчеркнул он.Для лечения онкобольных детей правительство Грузии из бюджета будет выделять около 30 миллионов лари.Правительство финансирует диагностику и стандартный курс лечения: химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое вмешательство, а также протонную терапию, в зависимости от потребности пациента. Государство покрывает как расходы за проезд и лечение, так и за проживание ребенка и одного родителя. Однако в клиниках Израиля расходы за проживание не покрываются. При лечении Испании также будет доступна протонотерапия (один из видов лучевой терапии – ред.), что также профинансирует государство.В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение. Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было недостаточно. Условия программы Бенефициаром программы может стать гражданин Грузии возрасте до 18 лет с онкологическим диагнозом (с кодом Международной классификации болезней (ICD)). Для участия в программе: Пациенты будут распределяться по клиникам на основании их индивидуальных потребностей, возможностей клиники и выбора семьи пациента. Подробную информацию о программе можно получить по номеру "горячей линии" Минздрава Грузии 15 05.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, лечение онкозаболеваний, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, общество, новости, испания, тбилиси, турция, минздрав, дети, болезнь