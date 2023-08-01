Шансов больше – глава Минздрава о бесплатном лечении онкобольных детей из Грузии
© AP Photo / J Pat CarterРебенок с онкологическим заболеванием в больничной палате
© AP Photo / J Pat Carter
На этот проект правительство из бюджета будет выделять около 30 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Новая государственная программа, предусматривающая бесплатное лечение детей с онкологическими заболеваниями в ведущих клиниках мира, увеличила шансы на выздоровление пациентов с тяжелым заболеванием, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили.
Минздрав оформил соглашения с клиниками тех трех стран, в которых дети с онкологическими заболеваниями будут лечиться бесплатно. По решению правительства страны, все расходы на лечение этих детей взяло на себя государство.
"Те клиники, которые мы подобрали в Турции, Израиле и Испании, полностью покрывают любое направление детской онкологии, и в этом плане шансы на выздоровление доведены до максимума", – сказал в эфире телекомпании "Имеди" Азарашвили.
По инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, государство основало исторический проект, который обеспечивает качественное здравоохранение для всех детей с онкологическим диагнозом, отметил Азарашвили.
Минздрав Грузии выбрал три иностранные клиники по уровню их опыта и гарантий качества. "Дети уже могут лечиться в этих больницах", – добавил Азарашвили.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaГлава минздрава Зураб Азарашвили
Глава минздрава Зураб Азарашвили
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Так, грузинская сторона подписала контракты с ведущими клиниками Турции (Anadolu Medical Center), Израиля (Sourasky Medical Center (Ichilov)) и Испании (QUIRON SALUD).
На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Первого пациента уже отправили в Турцию на лечение.
Между тем, онкобольные дети из Грузии будут лечиться в зарубежных клиниках до тех пор, пока в стране не построят собственный детский онкологический центр, пояснил Азарашвили.
На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Первого пациента уже отправили в Турцию на лечение.
Между тем, онкобольные дети из Грузии будут лечиться в зарубежных клиниках до тех пор, пока в стране не построят собственный детский онкологический центр, пояснил Азарашвили.
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По словам главы Минздрава, усиление детского онкологического направления в стране является одним из главных приоритетов государства. При этом важно, чтобы до открытия детского онкоцентра в Грузии ни один пациент не остался без качественного медицинского обслуживания, подчеркнул он.
Для лечения онкобольных детей правительство Грузии из бюджета будет выделять около 30 миллионов лари.
По словам главы Минздрава, усиление детского онкологического направления в стране является одним из главных приоритетов государства. При этом важно, чтобы до открытия детского онкоцентра в Грузии ни один пациент не остался без качественного медицинского обслуживания, подчеркнул он.
Для лечения онкобольных детей правительство Грузии из бюджета будет выделять около 30 миллионов лари.
Правительство финансирует диагностику и стандартный курс лечения: химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое вмешательство, а также протонную терапию, в зависимости от потребности пациента.
Государство покрывает как расходы за проезд и лечение, так и за проживание ребенка и одного родителя. Однако в клиниках Израиля расходы за проживание не покрываются. При лечении Испании также будет доступна протонотерапия (один из видов лучевой терапии – ред.), что также профинансирует государство.
В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение.
В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение.
Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было недостаточно.
Условия программы
Условия программы
Бенефициаром программы может стать гражданин Грузии возрасте до 18 лет с онкологическим диагнозом (с кодом Международной классификации болезней (ICD)).
Для участия в программе:
родитель или представитель семьи должен обратиться в приемную Минздрава (Тбилиси, пр-т Церетели, 144) и заполнить форму заявки, которую выдадут на месте;
предоставить удостоверение личности (свидетельство о рождении/паспорт) как бенефициара, так и заявителя;
предоставить медицинскую справку бенефициара – форма N IV-100/а с указанием соответствующих кодов ICD-10 и/или NCSP (переведенную на английский язык и нотариально заверенную);
результаты имеющихся диагностических исследований также должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.
Пациенты будут распределяться по клиникам на основании их индивидуальных потребностей, возможностей клиники и выбора семьи пациента. Подробную информацию о программе можно получить по номеру "горячей линии" Минздрава Грузии 15 05.