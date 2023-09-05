https://sputnik-georgia.ru/20230905/zurabishvili-vypolnyaet-svoi-predvybornye-obeschaniya---parlamenstkiy-sekretar-prezidenta-281961041.html

Зурабишвили выполняет свои предвыборные обещания – парламентский секретарь президента

Зурабишвили выполняет свои предвыборные обещания – парламентский секретарь президента

Правящая партия пытается ограничить деятельность президента, заявил ее представитель 05.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-05T16:29+0400

2023-09-05T16:29+0400

2023-09-05T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, осуществляя поездки за границу, выполняет свой долг и предвыборные обещания – сделать все для интеграции страны в Евросоюз и НАТО, заявил парламентский секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. По его словам, технические вопросы, инициированные правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", могут служить лишь ограничению деятельности президента. "Технические вопросы, которые начало большинство и "Грузинская мечта", могут служить лишь одному – ограничению деятельности президента или ее политическому притеснению. Больше ничего сказать не могу, подождем развития событий. Процедура импичмента прописана во времени, поэтому будем ждать развития событий", – сказал Мсхиладзе. Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией". Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Как заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, подготовка документов о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили завершится к среде, после чего их передадут в комитет по процедурным вопросам, а затем – в Конституционный суд. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, мамука мдинарадзе, нато, грузинская мечта - демократическая грузия