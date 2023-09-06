https://sputnik-georgia.ru/20230906/aktivnost-prezidenta-gruzii-zapozdala---bochorishvili-o-evropeyskikh-poezdkakh-zurabishvili-281995258.html

Активность президента Грузии запоздала – Бочоришвили о европейских поездках Зурабишвили

Активность президента Грузии запоздала – Бочоришвили о европейских поездках Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили запоздала с активностью, направленной на евроинтеграцию страны, заявила председатель... 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T19:19+0400

2023-09-06T19:19+0400

2023-09-06T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили запоздала с активностью, направленной на евроинтеграцию страны, заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили.Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. По ее словам, было бы важнее, если бы президент проявила свою активность в моменты, когда Европарламент принимал необоснованные резолюции по Грузии, что нанесло ущерб процессу предоставления стране статуса кандидата в ЕС.По словам Маки Бочоришвили, власти делают все, чтобы страна получила статус кандидата, хотя оппозиция утверждает обратное. Европарламент 9 июня 2022 года утвердил критическую резолюцию по поводу положения СМИ в Грузии. Утверждение резолюции произошло за две недели до саммита ЕС, который состоялся 22-23 июня и где рассматривали вопрос получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили>>В июне 2022 года ЕП принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой говорится об ухудшении медиасреды в Грузии и о деструктивной роли Бидзины Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия. Европарламент в середине февраля 2023 года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались. Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС". Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, германия, тбилиси, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, европарламент, еврокомиссия