https://sputnik-georgia.ru/20230215/evroparlament-prinyal-rezolyutsiyu-v-podderzhku-saakashvili-274916681.html

Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили

Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили

Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили из гуманитарных соображений 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T20:21+0400

2023-02-15T20:21+0400

2023-02-15T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Европарламент принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались. В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС".Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. "(ЕП – ред.) вновь обращается с призывом к властям Грузии освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и позволить ему пройти надлежащее лечение за границей из гуманитарных соображений", – сказано в резолюции. В документе отмечено, что освобождение Саакашвили позволит снизить политическую поляризацию в Грузии. Президент призвала Саакашвили освободить Грузию и оппозицию из плена>>Европарламент предложил нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться ее конституционным правом и помиловать Саакашвили. В документе отмечено ее недавнее заявление с призывом всех сторон урегулировать ситуацию с Саакашвили, чтобы центральное место в политике Грузии заняло успешное внедрение европейских реформ. Европарламент своей резолюцией напомнил властям Грузии о ее ответственности за обеспечение здоровья Саакашвили, предоставление ему надлежащего медицинского лечения и уважение его основных прав и личного достоинства. Там же сказано, что "смерть Михаила Саакашвили в заключении нанесет удар по грузинской демократии и международной репутации Грузии". Резолюция была принята с поправкой от крупнейшей партии в Европарламенте "Европейской народной партии" о необходимости введения санкций против экс-премьера Грузии, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили "за его роль в ухудшении политических процессов в Грузии". Суд не удовлетворил ходатайство об освобождении Саакашвили>>В документе Иванишвили упоминается как олигарх, и отмечена его ключевая роль в том, что Саакашвили все еще находится в заключении. Согласно внесенной в резолюцию поправке, таким образом Иванишвили мстит Саакашвили. Резолюция была разработали представители сразу четырех групп Европарламента – "Европейская народная партия", "Социал-демократическая партия", "Обновляя Европу" и "Альянс зеленых".Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Саакашвили остался за решеткой - реакция экс-президента Грузии и планы адвокатов>>На второй день, 7 февраля, Зурабишвили заявила, что, учитывая заявления Саакашвили и его отказ признать и раскаяться в преступлениях, ожидается, что в случае его освобождения он станет активным противником не только властей Грузии, но и репутации страны и ее европейских перспектив.При этом Зурабишвили добавила, что в случае помилования, Саакашвили не выйдет на свободу, так как он проходит обвиняемым еще по трем делам.Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, европарламент, европейская народная партия