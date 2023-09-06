https://sputnik-georgia.ru/20230906/antirekord-gruzii-chislo-melkikh-dtp-v-strane-prevysilo-23-tysyachi-281888143.html

Антирекорд Грузии: число мелких ДТП в стране превысило 23 тысячи

Антирекорд Грузии: число мелких ДТП в стране превысило 23 тысячи

Лидером по числу мелких ДТП является Тбилиси 06.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Сотрудники полиции зафиксировали в Грузии 23 146 мелких аварий в период с 1 января по 30 июня 2023 года. Под мелкими авариями подразумеваются ДТП, повлекшие легкий вред здоровью или повреждение груза, дороги, построек и другого имущества. Лидером по числу мелких ДТП является Тбилиси, где за первое полугодие 2023 года произошло 14 359 аварий. На втором месте находится Аджария (2 104 ДТП), а на третьем – регионы Имерети, Рача Лечхуми и Квемо Сванети, где произошло за указанный период 1 704 аварии. Осторожно на дорогах Грузии – сколько пешеходов погибает под колесами автомобилей>>Самой частой причиной мелких аварий является небрежное вождение, нарушение правил маневра и нарушение правил парковки. Всего по этим причинам в период с 1 января по 30 июня 2023 года произошло 21 154 аварий. На втором месте – вождение в нетрезвом виде, которое повлекло 706 мелких аварий. А вот третье место среди причин мелких аварий заняло нарушение правил дорожного движения пешеходами. Всего за первое полугодие зафиксировано 411 таких аварий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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