https://sputnik-georgia.ru/20230906/byvshiy-ombudsmen-gruzii-sozdaet-novuyu-platformu-chego-zhdat-ot-nino-lomdzhariya-281988463.html
Бывший омбудсмен Грузии создает новую платформу: чего ждать от Нино Ломджария?
Бывший омбудсмен Грузии создает новую платформу: чего ждать от Нино Ломджария?
В платформу войдут люди, объединенные одной целью – содействие европейской интеграции Грузии 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T15:46+0400
2023-09-06T15:46+0400
2023-09-06T16:20+0400
грузия
политика
новости
нино ломджария
яго хвичия
михаил саакашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария создает новую общественную платформу "Европейская орбита Грузии". Конкретно о том, чем будет заниматься новая платформа, основатели организации расскажут на презентации 7 сентября. По словам Ломджария, в платформу войдут люди с разными политическими вкусами, объединенные одной целью – содействие европейской интеграции Грузии. Она также утверждает, что это не будет политической платформой и не планируется ее преображение в политическое движение или в партию. Реакция властейВ правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены, что "Грузии не следует ждать от нее добра". По словам вице-спикера парламента Георгия Вольского, Ломджария уже давно в политике. Реакция оппозицииМежду тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что основанная Ломджарией организация уже является партией. "Я уже считаю ее партией. Какая разница, как ее назовут... Я думаю, что у госпожи Ломджария те же проблемы, что и у многих других политиков в Грузии – она искренне не говорит, чего хочет", – заявил Хвичия. Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе также уверен, что созданная Ломджария платформа преобразится в партию. При этом Манджгаладзе не исключил сотрудничества с новой платформой. "Мы собираемся сотрудничать со всеми прозападными силами", – добавил Манджгаладзе. Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года. Ее полномочия официально истекли 8 декабря 2022 года. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии. Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани>>Еще на посту омбудсмена Ломджария заявила, что грузинские власти нарушают Конституцию страны, когда не выполняют взятые перед Евросоюзом обязательства проведения демократических реформ. По ее словам, история запомнит "всех бездельников" в правительстве и парламенте, которые спокойно наблюдают за тем, как уничтожается "перспектива на лучшее будущее". В правящей партии не раз обвиняли Ломджария в предвзятости и в радикализме, указывая на ее тесные связи с крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Как заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, Ломджария была опорой "Нацдвижения". Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе открыто назвал Ломджария представителем "партии войны". Так в правящей партии называют "Национальное движение", основателем которой является Саакашвили. Оценивая деятельность Ломджария, депутат от "Грузинской мечты" Георгий Цагареишвили заявил, что Ломджария запомнится обществу тем, что она была страстным фанатом экс-президента Михаила Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, нино ломджария, яго хвичия, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
грузия, политика, новости, нино ломджария, яго хвичия, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Бывший омбудсмен Грузии создает новую платформу: чего ждать от Нино Ломджария?
15:46 06.09.2023 (обновлено: 16:20 06.09.2023)
В платформу войдут люди, объединенные одной целью – содействие европейской интеграции Грузии
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария создает новую общественную платформу "Европейская орбита Грузии".
Конкретно о том, чем будет заниматься новая платформа, основатели организации расскажут на презентации 7 сентября. По словам Ломджария, в платформу войдут люди с разными политическими вкусами, объединенные одной целью – содействие европейской интеграции Грузии. Она также утверждает, что это не будет политической платформой и не планируется ее преображение в политическое движение или в партию.
Реакция властей
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены, что "Грузии не следует ждать от нее добра". По словам вице-спикера парламента Георгия Вольского, Ломджария уже давно в политике.
"Когда она была Народным защитником, как и многие НПО, с политической платформы проповедует стране. Но я думаю, что ни на одном этапе ее деятельности популярность этой структуры не возрастала, и это в значительной мере обусловлено несдержанными и чаще всего антигосударственными заявлениями самой Ломджария", – заявил Вольский журналистам.
Реакция оппозиции
Между тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что основанная Ломджарией организация уже является партией.
"Я уже считаю ее партией. Какая разница, как ее назовут... Я думаю, что у госпожи Ломджария те же проблемы, что и у многих других политиков в Грузии – она искренне не говорит, чего хочет", – заявил Хвичия.
Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе также уверен, что созданная Ломджария платформа преобразится в партию.
"Если у тебя нет политической цели, то в целом очень сложно общаться с народом только от имени НПО. Поэтому я думаю, что все это в конечном итоге преобразится в политическое движение", – заявил Манджгаладзе в эфире телеканала "Рустави 2".
При этом Манджгаладзе не исключил сотрудничества с новой платформой.
"Мы собираемся сотрудничать со всеми прозападными силами", – добавил Манджгаладзе.
Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года. Ее полномочия официально истекли 8 декабря 2022 года. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии.
Еще на посту омбудсмена Ломджария заявила, что грузинские власти нарушают Конституцию страны, когда не выполняют взятые перед Евросоюзом обязательства проведения демократических реформ. По ее словам, история запомнит "всех бездельников" в правительстве и парламенте, которые спокойно наблюдают за тем, как уничтожается "перспектива на лучшее будущее".
В правящей партии не раз обвиняли Ломджария в предвзятости и в радикализме, указывая на ее тесные связи с крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Как заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, Ломджария была опорой "Нацдвижения".
Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе открыто назвал Ломджария представителем "партии войны". Так в правящей партии называют "Национальное движение", основателем которой является Саакашвили.
Оценивая деятельность Ломджария, депутат от "Грузинской мечты" Георгий Цагареишвили заявил, что Ломджария запомнится обществу тем, что она была страстным фанатом экс-президента Михаила Саакашвили.