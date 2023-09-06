https://sputnik-georgia.ru/20230906/byvshiy-ombudsmen-gruzii-sozdaet-novuyu-platformu-chego-zhdat-ot-nino-lomdzhariya-281988463.html

Бывший омбудсмен Грузии создает новую платформу: чего ждать от Нино Ломджария?

Бывший омбудсмен Грузии создает новую платформу: чего ждать от Нино Ломджария?

В платформу войдут люди, объединенные одной целью – содействие европейской интеграции Грузии 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T15:46+0400

2023-09-06T15:46+0400

2023-09-06T16:20+0400

грузия

политика

новости

нино ломджария

яго хвичия

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария создает новую общественную платформу "Европейская орбита Грузии". Конкретно о том, чем будет заниматься новая платформа, основатели организации расскажут на презентации 7 сентября. По словам Ломджария, в платформу войдут люди с разными политическими вкусами, объединенные одной целью – содействие европейской интеграции Грузии. Она также утверждает, что это не будет политической платформой и не планируется ее преображение в политическое движение или в партию. Реакция властейВ правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены, что "Грузии не следует ждать от нее добра". По словам вице-спикера парламента Георгия Вольского, Ломджария уже давно в политике. Реакция оппозицииМежду тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что основанная Ломджарией организация уже является партией. "Я уже считаю ее партией. Какая разница, как ее назовут... Я думаю, что у госпожи Ломджария те же проблемы, что и у многих других политиков в Грузии – она искренне не говорит, чего хочет", – заявил Хвичия. Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе также уверен, что созданная Ломджария платформа преобразится в партию. При этом Манджгаладзе не исключил сотрудничества с новой платформой. "Мы собираемся сотрудничать со всеми прозападными силами", – добавил Манджгаладзе. Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года. Ее полномочия официально истекли 8 декабря 2022 года. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии. Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани>>Еще на посту омбудсмена Ломджария заявила, что грузинские власти нарушают Конституцию страны, когда не выполняют взятые перед Евросоюзом обязательства проведения демократических реформ. По ее словам, история запомнит "всех бездельников" в правительстве и парламенте, которые спокойно наблюдают за тем, как уничтожается "перспектива на лучшее будущее". В правящей партии не раз обвиняли Ломджария в предвзятости и в радикализме, указывая на ее тесные связи с крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Как заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, Ломджария была опорой "Нацдвижения". Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе открыто назвал Ломджария представителем "партии войны". Так в правящей партии называют "Национальное движение", основателем которой является Саакашвили. Оценивая деятельность Ломджария, депутат от "Грузинской мечты" Георгий Цагареишвили заявил, что Ломджария запомнится обществу тем, что она была страстным фанатом экс-президента Михаила Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, нино ломджария, яго хвичия, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение