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Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани
Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани
Иоселиани обещал оправдать доверие, оказанное депутатами 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T15:18+0400
2023-03-07T15:18+0400
2023-03-07T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Парламент Грузии избрал на пост Народного защитника члена оппозиционной партии "Граждане" Левана Иоселиани. За кандидатуру Иоселиани проголосовали 96 депутатов. Иоселиани будет возглавлять аппарат Народного защитника ближайшие шесть лет.Он поблагодарил с трибуны трех женщин-оппозиционеров Тамар Кордзая, Хатуну Самнидзе и Теону Акубардия. "Они остались верными своему слову и принципам, несмотря на буллинг. Я еще раз убедился, что единственные, на кого можно надеется в этой стране, – это женщины. Женщины, которые намного смелее мужчин", – сказал Иоселиани.Оппозиционная партия "Граждане" представила кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост омбудсмена 28 февраля. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции.Поддержка премьераРанее во вторник премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в поддержку этого Иоселиани.Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях.Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии>>Кобахидзе подчеркнул, что если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход.Иоселиани – досьеЮрист по образованию, 44-летний Леван Иоселиани, до того как стал депутатом в 2020 году, работал исполнительным директором НПО "Гражданское движение Грузии". До этого он был медиатором программы медиации Чикагского права, юристом в своей компании, а также юристом в двух крупнейших банках Грузии "Банк Грузии" и TBC Bank.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, леван иоселиани
Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани
15:18 07.03.2023 (обновлено: 15:45 07.03.2023)
Иоселиани обещал оправдать доверие, оказанное депутатами
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Парламент Грузии избрал на пост Народного защитника члена оппозиционной партии "Граждане" Левана Иоселиани.
За кандидатуру Иоселиани проголосовали 96 депутатов. Иоселиани будет возглавлять аппарат Народного защитника ближайшие шесть лет.
"Я сделаю все, чтобы оправдать позицию, которая называется Народным защитником, и буду Народным защитником для каждого человека", – сказал Иоселиани после избрания.
Он поблагодарил с трибуны трех женщин-оппозиционеров Тамар Кордзая, Хатуну Самнидзе и Теону Акубардия.
"Они остались верными своему слову и принципам, несмотря на буллинг. Я еще раз убедился, что единственные, на кого можно надеется в этой стране, – это женщины. Женщины, которые намного смелее мужчин", – сказал Иоселиани.
Оппозиционная партия "Граждане" представила кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост омбудсмена 28 февраля. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции.
Поддержка премьера
Ранее во вторник премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в поддержку этого Иоселиани.
"Мы, большинство, изначально решили, что не будем выдвигать нашего кандидата и поддержим того кандидата, о котором договорится оппозиция. Думаю, что кандидатура господина Леван Иоселиани для нас абсолютно приемлема. Он является достойным кандидатом, я бы сказал", – заявил Гарибашвили.
Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях.
Кобахидзе подчеркнул, что если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход.
Иоселиани – досье
Юрист по образованию, 44-летний Леван Иоселиани, до того как стал депутатом в 2020 году, работал исполнительным директором НПО "Гражданское движение Грузии".
До этого он был медиатором программы медиации Чикагского права, юристом в своей компании, а также юристом в двух крупнейших банках Грузии "Банк Грузии" и TBC Bank.