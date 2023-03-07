https://sputnik-georgia.ru/20230307/narodnym-zaschitnikom-gruzii-izbran-levan-ioseliani--275531541.html

Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани

Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани

Иоселиани обещал оправдать доверие, оказанное депутатами 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Парламент Грузии избрал на пост Народного защитника члена оппозиционной партии "Граждане" Левана Иоселиани. За кандидатуру Иоселиани проголосовали 96 депутатов. Иоселиани будет возглавлять аппарат Народного защитника ближайшие шесть лет.Он поблагодарил с трибуны трех женщин-оппозиционеров Тамар Кордзая, Хатуну Самнидзе и Теону Акубардия. "Они остались верными своему слову и принципам, несмотря на буллинг. Я еще раз убедился, что единственные, на кого можно надеется в этой стране, – это женщины. Женщины, которые намного смелее мужчин", – сказал Иоселиани.Оппозиционная партия "Граждане" представила кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост омбудсмена 28 февраля. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции.Поддержка премьераРанее во вторник премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в поддержку этого Иоселиани.Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях.Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии>>Кобахидзе подчеркнул, что если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход.Иоселиани – досьеЮрист по образованию, 44-летний Леван Иоселиани, до того как стал депутатом в 2020 году, работал исполнительным директором НПО "Гражданское движение Грузии". До этого он был медиатором программы медиации Чикагского права, юристом в своей компании, а также юристом в двух крупнейших банках Грузии "Банк Грузии" и TBC Bank.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван иоселиани