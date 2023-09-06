https://sputnik-georgia.ru/20230906/gruzinskie-sorta-vinograda-budut-vyraschivat-v-arkheologicheskom-parke-pompei-281978289.html

Грузинские сорта винограда будут выращивать в археологическом парке Помпеи

Грузинские сорта винограда будут выращивать в археологическом парке Помпеи

Археологический парк Помпеи – это огромная зона раскопок в окрестностях Везувия 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Экспериментальный виноградник грузинских сортов винограда посадят в археологическом парке Помпеи в Италии, сообщает посольство Грузии в Италии. В археологическом парке Помпеи состоялось масштабное мероприятие под названием "О жизни и вине античной Помпеи", в рамках которого прошли научная конференция и выставка-дегустация грузинских и итальянских вин. Администрации парка были переданы саженцы грузинского винограда. На открытии мероприятия посол Грузии в Италии Константин Сургуладзе рассказал об исторически тесных связях между Грузией и Италией и важности обмена знаниями и опытом в сфере искусства и культуры. Кроме того, на конференции с докладом выступил генеральный директор Национального музея Грузии Давид Лорткипанидзе, который проинформировал присутствующих об археологических артефактах эпохи неолита, обнаруженных в результате археологических раскопок на территории Грузии. Лорткипанидзе рассказал о 8000-летней истории грузинского вина и непрерывности традиций грузинского виноделия. Представитель Национального агентства вина Грузии и руководитель международных научных проектов винограда и вина Давид Маградзе представил информацию о современных тенденциях развития виноградарства и виноделия в Грузии, рассказал о грузинских сортах винограда, их характеристиках, ареале и границах их распространения в стране. Профессор Миланского университета Аттилио Шиенца зачитал доклад об особенностях и сходстве первых центров виноделия в Грузии и регионе Кампания, а директор саженцевого хозяйства "Раушедо" Эухенио Сартори представил результаты селекционной работы и исследований по грузинским сортам винограда. Богатое гастрономическое приключение – Bloomberg посвятил Грузии статью>>В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных учреждений Италии, научных и деловых кругов, СМИ, эксперты отрасли и сомелье. Помпеи – крупный древнеримский город, ныне масштабный археологический комплекс близ Неаполитанского залива в области Кампания на юге Италии. Город был погребен под многометровым слоем пепла и пемзы в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. Посетители археологического комплекса могут осмотреть хорошо сохранившиеся руины, раскопки которых начались в XVIII веке.Традиция виноделия в ГрузииТрадиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия. А в 2017 году в Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, италия, национальное агентство вина, грузинское вино