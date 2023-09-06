https://sputnik-georgia.ru/20230906/kak-migratsiya-vliyaet-na-ekonomiku-gruzii--issledovanie-tbc-capital-281980515.html

Как миграция влияет на экономику Грузии – исследование TBC Capital

Как миграция влияет на экономику Грузии – исследование TBC Capital

Вклад мигрантов в расходы заметен, особенно в секторах, связанных с жильем: техника, мебель, ремонтные материалы 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T11:55+0400

2023-09-06T11:55+0400

2023-09-06T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Миграция положительно скажется на экономике Грузии и в 2023 году, хотя по сравнению с 2022 годом ее влияние на ВВП будет меньше, говорится в еженедельном обновлении исследования TBC Capital. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%. Ранее аналитики уже отмечали, что экономическая активность в Грузии в результате влияния миграции выше, чем она была бы без российско-украинского кризиса. Согласно отчету TBC Capital, опубликованному ранее, вклад мигрантов в расходы заметен, особенно в секторах, связанных с жильем: техника, мебель, ремонтные материалы. В 2023 году поведение мигрантов приблизится к поведению местных, однако в отраслях, связанных с покупкой недвижимости, их вклад все равно будет значителен. По данным аналитиков, на данном этапе основным определяющим фактором относительной нормализации экономической активности является снижение мировых цен на сырьевые товары в экспортной категории. В Грузии вступили в силу поправки в закон о трудовой миграции>>В то же время продолжается восстановление традиционного туризма. Как отмечает TBC Capital, без учета визитеров из Беларуси, России и Украины годовой прирост во втором квартале 2023 года составил 63%, при этом основной вклад пришелся на Турцию и Евросоюз. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 миллиона туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона. Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года на 74%. Между тем аналитики прогнозируют рост экономики Грузии в 2023 году на 7%. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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