https://sputnik-georgia.ru/20230906/koordinatsionnyy-shtab-dlya-realizatsii-nestandartnykh-yablok-zarabotal-v-gori-281993638.html

Координационный штаб для реализации нестандартных яблок заработал в Гори

Координационный штаб для реализации нестандартных яблок заработал в Гори

Государство субсидирует предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря закупят у фермеров один килограмм нестандартных яблок не менее чем за 0,24... 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T17:37+0400

2023-09-06T17:37+0400

2023-09-06T17:37+0400

новости

грузия

экономика

шида картли

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Координационный штаб для организованной закупки нестандартных яблок в городе Гори (регион Шида Картли) открыл глава Минсельхоза Отар Шамугия и провел первое рабочее совещание, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным Минсельхоза, в 2023 году ожидается собрать 120 тысяч тонн яблок, 50 тысяч тонн из которых – нестандартные. По информации Шамугия, в 2022 году в рамках программы субсидирования было переработано около 70 тысяч нестандартных яблок, а фермеры получили таким образом доход в размере около 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов). В 2023 году, как и в предыдущие годы, государство реализует государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок. Государство продолжит субсидировать урожай нестандартных яблок в Грузии>>Субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2023 года закупят у фермеров один килограмм нестандартных яблок не менее чем за 0,24 лари. В госпрограмму будут включены до 20 предприятий. Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в проекте, будут обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе. На встрече в Координационном штабе присутствовали заместитель губернатора Шида Картли Симон Гуледани, мэр Гори Владимир Хинчегашвили, представители предприятий по переработке яблок и местная молодежь, работающая в координационном штабе. В координационном штабе в этом году занято более 40 человек местной молодежи. Курс лари по отношению к доллару США на 6 сентября в размере 2,6279 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, шида картли, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии