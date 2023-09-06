https://sputnik-georgia.ru/20230906/natsdvizhenie-nakhoditsya-v-glubokom-krizise--talakvadze-281999793.html

"Нацдвижение" находится в глубоком кризисе – Талаквадзе

"Нацдвижение" находится в глубоком кризисе – Талаквадзе

Партия бывшего президента страны окончательно потеряла свое лицо, уверен политик 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T21:16+0400

2023-09-06T21:16+0400

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ника мелия

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" находится в глубоком кризисе и на последней фазе распада, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к членам "Нацдвижения", в котором упомянул бывшего соратника, ныне лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гигу Бокерия, и отметил, что тот, кто последует по его пути, будет обнулен, как он. В ответ Бокерия заявил, что когда популизм, лицемерие, поклонение вождю автоматически становятся приемлемыми для крупной оппозиционной силы, это катастрофа для политической жизни, которую необходимо изменить. Это уже свидетельствует о том, что партия окончательно потеряла свое лицо и окончательно потеряла структуру, которая нужна любой успешной политической партии, подчеркнул Талаквадзе. Сторонники Ники Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года, уверены, что адресатом заявления Саакашвили является новое руководство партии во главе с Леваном Хабеишвили. Угроза или предупреждение? Кто на самом деле адресат обращения Саакашвили>>Сам Мелия утверждает, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", а в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом уже давно говорят и представители "Грузинской мечты". В свою очередь Хабеишвили уверен, что обращение Саакашвили была адресовано именно Мелия и его соратникам, которые критикуют "Нацдвижение" вместо того, чтобы критиковать нынешние власти страны. Что происходит в ЕНД"Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, возвращение и арест саакашвили, арчил талаквадзе