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"Нацдвижение" находится в глубоком кризисе – Талаквадзе
"Нацдвижение" находится в глубоком кризисе – Талаквадзе
Партия бывшего президента страны окончательно потеряла свое лицо, уверен политик 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T21:16+0400
2023-09-06T21:16+0400
2023-09-06T22:02+0400
политика
грузия
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тбилиси
леван хабеишвили
михаил саакашвили
ника мелия
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" находится в глубоком кризисе и на последней фазе распада, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к членам "Нацдвижения", в котором упомянул бывшего соратника, ныне лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гигу Бокерия, и отметил, что тот, кто последует по его пути, будет обнулен, как он. В ответ Бокерия заявил, что когда популизм, лицемерие, поклонение вождю автоматически становятся приемлемыми для крупной оппозиционной силы, это катастрофа для политической жизни, которую необходимо изменить. Это уже свидетельствует о том, что партия окончательно потеряла свое лицо и окончательно потеряла структуру, которая нужна любой успешной политической партии, подчеркнул Талаквадзе. Сторонники Ники Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года, уверены, что адресатом заявления Саакашвили является новое руководство партии во главе с Леваном Хабеишвили. Угроза или предупреждение? Кто на самом деле адресат обращения Саакашвили>>Сам Мелия утверждает, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", а в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом уже давно говорят и представители "Грузинской мечты". В свою очередь Хабеишвили уверен, что обращение Саакашвили была адресовано именно Мелия и его соратникам, которые критикуют "Нацдвижение" вместо того, чтобы критиковать нынешние власти страны. Что происходит в ЕНД"Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, возвращение и арест саакашвили, арчил талаквадзе
политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, возвращение и арест саакашвили, арчил талаквадзе
"Нацдвижение" находится в глубоком кризисе – Талаквадзе
21:16 06.09.2023 (обновлено: 22:02 06.09.2023)
Партия бывшего президента страны окончательно потеряла свое лицо, уверен политик
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" находится в глубоком кризисе и на последней фазе распада, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к членам "Нацдвижения", в котором упомянул бывшего соратника, ныне лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гигу Бокерия, и отметил, что тот, кто последует по его пути, будет обнулен, как он.
В ответ Бокерия заявил, что когда популизм, лицемерие, поклонение вождю автоматически становятся приемлемыми для крупной оппозиционной силы, это катастрофа для политической жизни, которую необходимо изменить.
"Нацдвижение" уже находится в глубоком кризисе. Можно сказать, что это последняя фаза распада политической партии, когда у нее нет лидеров на будущее, когда у нее нет деловой повестки дня, когда два председателя реагируют на один и тот же вопрос и есть еще двое желающих стать председателем", – заявил Талаквадзе.
Это уже свидетельствует о том, что партия окончательно потеряла свое лицо и окончательно потеряла структуру, которая нужна любой успешной политической партии, подчеркнул Талаквадзе.
Сторонники Ники Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года, уверены, что адресатом заявления Саакашвили является новое руководство партии во главе с Леваном Хабеишвили.
Сам Мелия утверждает, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", а в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом уже давно говорят и представители "Грузинской мечты".
В свою очередь Хабеишвили уверен, что обращение Саакашвили была адресовано именно Мелия и его соратникам, которые критикуют "Нацдвижение" вместо того, чтобы критиковать нынешние власти страны.
Что происходит в ЕНД
"Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили.
В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.