https://sputnik-georgia.ru/20230906/ugroza-ili-preduprezhdenie-kto-na-samom-dele-adresat-obrascheniya-saakashvili-281982377.html

Угроза или предупреждение? Кто на самом деле адресат обращения Саакашвили

Угроза или предупреждение? Кто на самом деле адресат обращения Саакашвили

Михаил Саакашвили обнародовал новое обращение к членам "Единого нацдвижения", чем вызвал споры среди грузинских политиков 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T13:10+0400

2023-09-06T13:10+0400

2023-09-06T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Новое обращение осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вызвало неоднозначную реакцию как среди представителей оппозиционных партий, так и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Накануне Саакашвили обратился к членам крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", основателем которой он и является. В своем обращении экс-президент упомянул бывшего соратника, ныне лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гигу Бокерия. Как написал Саакашвили, тот, кто последует по пути Бокерия, будет обнулен, как он. Реакция Бокерия не заставила себя ждать. По его словам, когда популизм, лицемерие, поклонение вождю автоматически становятся приемлемыми для крупной оппозиционной силы, это катастрофа для политической жизни, которую необходимо изменить. Бокерия являлся одним из самых влиятельных политиков Грузии и одним из организаторов прихода к власти Михаила Саакашвили. В 2008-2010 годах он был первым заместителем министра иностранных дел Грузии. С ноября 2010 года Бокерия занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии, от должности был освобожден уходящим президентом Саакашвили в ноябре 2013 года. В 2016 году из-за разногласий с Саакашвили он покинул его партию и вместе с соратниками создал партию "Европейская Грузия – движение за свободу". Согласно последним исследованиям общественного мнения, рейтинг партии составляет 1%. Что лучше?Какой путь лучше – Саакашвили или Бокерия? Этот вопрос считает спорным один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Талаквадзе заявил, что Саакашвили пытается распространять много пропаганды, противоречащей друг другу, отметив, что этот симптом, являющийся частью внутрипартийного развала, не заслуживает более серьезного комментария. В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Кто адресат Саакашвили Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили, считает, что в своем заявлении Саакашвили, предположительно, подразумевал бывшего председателя "Нацдвижения" Нику Мелия, который в последнее время открыто критикует новое руководство партии во главе с Леваном Хабеишвили. Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года, утверждает, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", а в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом уже давно говорят и представители "Грузинской мечты". Не путайте дороги! Заявление Саакашвили было адресовано тем, кто использует разные эфиры и тратит время на то, чтобы критиковать "Нацдвижение" – в этом уверен действующий лидер партии Леван Хабеишвили, отметив, что главным объектом критики должен быть основатель "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили.Лидер правящей партии Грузии раскрыл план насчет "Нацдвижения">>"Не путайте дороги. Если кто-то собирается покинуть партию и присоединиться к другой партии, то придется разделить конкретную судьбу. Я не хочу называть имена и фамилии, это не в моих интересах", – заявил Хабеишвили в эфире телеканала "Формула". Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. Депутат в Телави покинул "Нацдвижение" из-за несогласия с политикой партии>>В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, гига бокерия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, бидзина иванишвили