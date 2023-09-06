https://sputnik-georgia.ru/20230906/preobrazhenie-prospekta-agmashenebeli-v-tsentre-tbilisi---demontirovany-nezakonnye-postroyki-281986207.html

Преображение проспекта Агмашенебели в центре Тбилиси – демонтированы незаконные постройки

Преображение проспекта Агмашенебели в центре Тбилиси – демонтированы незаконные постройки

Хаотично расположенные конструкции при кафе на проспекте Агмашенебели создавали проблемы как для местных жителей, так и для пешеходов 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T14:41+0400

2023-09-06T14:41+0400

2023-09-06T14:58+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

давид агмашенебели

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси демонтировала 50 самовольно установленных конструкций при кафе на проспекте Агмашенебели в исторической части столицы "Новый Тифлис", заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства. Как ранее заявил Каладзе, на пешеходной части проспекта Давида Агмашенебели насчитывалось около 40 открытых кафе, функционирующих без соответствующей документации, а также искажающих облик города. По его словам, хаотично расположенные открытые кафе создают проблему как для местных жителей, так и для пешеходов. Владельцы кафе должны были решить проблему до 25 августа. Как пояснил мэр, в период пандемии коронавируса COVID-19 из-за высокого риска распространения вируса в закрытом пространстве мэрия разрешила владельцам размещать столики на улице, однако пандемия прошла, и настало время освободить территорию. По его словам, у 14 кафе есть действующий договор аренды, а семь объектов получили разрешение от Совета по охране культурного наследия на осуществление действий, определенных законом. Как подчеркнул мэр, все действующие объекты получат разрешение муниципалитета, если будут соответствовать критериям, установленным законом. В частности, дизайн объекта питания под открытым небом должен быть простым и соответствовать облику исторического Тбилиси. Мэр столицы поблагодарил владельцев кафе за сотрудничество, а представителей городской инспекции – за работу.В Тбилиси увеличивают штрафы за нарушение правил шума>>Проспект Давида Агмашенебли расположен в исторической части Тбилиси. Часть улицы была отреставрирована в рамках масштабного проекта мэрии Тбилиси и Фонда развития Тбилиси – "Новый Тифлис", который был начат в 2016 году. Проект предусматривает появление в центре столицы Грузии новых общественно-рекреационных зон и туристических маршрутов.В ходе первого этапа проекта "Новый Тифлис" на проспекте Агмашенебели первозданный вид вернули 47 историческим зданиям, из них 38 – памятники культурного наследия. Полностью заменены и восстановлены крыши зданий, укреплены дома, восстановлен аутентичный вид фасадов и существующие на них исторические орнаменты. Часть проспекта Агмашенебели стала пешеходной.В июне одна из самых авторитетных европейских организаций в сфере популяризации и защиты культурного наследия Европы Europa Nostra признала проект реставрации проспекта Агмашенебели лучшим в категории "Консервация".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, давид агмашенебели