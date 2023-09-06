https://sputnik-georgia.ru/20230906/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-iyule--novaya-statistika-281991915.html
Стоимость строительства в Грузии выросла в июле – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в июле – новая статистика
Индекса стоимости строительства – это средний уровень цен на стройматериалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T16:14+0400
2023-09-06T16:14+0400
2023-09-06T16:24+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июль 2023 года вырос на 1,6% по сравнению с июнем 2023 года, сообщили в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат". Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом. По данным ведомства, увеличение Индекса за месяц в основном произошло за счет увеличения среднемесячной номинальной заработной платы наемных работников строительной отрасли на 6,3%. Самые прибыльные сферы бизнеса в Грузии – новые данные>>В июле 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 9,7%, что было вызвано ростом зарплаты на 26,1% и цен на стройматериалы на 5,7%. Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Стоимость строительства в Грузии выросла в июле – новая статистика
16:14 06.09.2023 (обновлено: 16:24 06.09.2023)
Индекса стоимости строительства – это средний уровень цен на стройматериалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июль 2023 года вырос на 1,6% по сравнению с июнем 2023 года, сообщили в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства
, увеличение Индекса за месяц в основном произошло за счет увеличения среднемесячной номинальной заработной платы наемных работников строительной отрасли на 6,3%.
В июле 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 9,7%, что было вызвано ростом зарплаты на 26,1% и цен на стройматериалы на 5,7%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.