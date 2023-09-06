https://sputnik-georgia.ru/20230906/v-tbilisi-propal-molodoy-muzhchina--rodnye-ischut-ego-uzhe-pyatyy-den-281984481.html

В Тбилиси пропал молодой мужчина – родные ищут его уже пятый день

В Тбилиси пропал молодой мужчина – родные ищут его уже пятый день

Молодой человек вышел из дома 1 сентября и больше не возвращался 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T13:38+0400

2023-09-06T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Родные и близкие 26-летнего мужчины Торнике Кикнадзе не могут связаться с ним уже пятый день и просят помощи в поисках, сообщает телекомпания "Рустави 2". Молодой мужчина вышел из дома днем 1 сентября в окраинном районе Авчала и больше не возвращался. О случившемся проинформирована полиция и спасательная служба. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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