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В Тбилиси пропал молодой мужчина – родные ищут его уже пятый день
В Тбилиси пропал молодой мужчина – родные ищут его уже пятый день
Молодой человек вышел из дома 1 сентября и больше не возвращался 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T13:38+0400
2023-09-06T13:38+0400
2023-09-06T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Родные и близкие 26-летнего мужчины Торнике Кикнадзе не могут связаться с ним уже пятый день и просят помощи в поисках, сообщает телекомпания "Рустави 2". Молодой мужчина вышел из дома днем 1 сентября в окраинном районе Авчала и больше не возвращался. О случившемся проинформирована полиция и спасательная служба. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
В Тбилиси пропал молодой мужчина – родные ищут его уже пятый день
13:38 06.09.2023 (обновлено: 14:46 06.09.2023)
Молодой человек вышел из дома 1 сентября и больше не возвращался
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Родные и близкие 26-летнего мужчины Торнике Кикнадзе не могут связаться с ним уже пятый день и просят помощи в поисках, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Молодой мужчина вышел из дома днем 1 сентября в окраинном районе Авчала и больше не возвращался.
О случившемся проинформирована полиция и спасательная служба.