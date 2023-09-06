https://sputnik-georgia.ru/20230906/videoroliki-o-gruzii-privlekli-vnimanie-bolee-50-millionov-podpischikov-platformy-earthpix-281964020.html
Видеоролики о Грузии привлекли внимание более 50 миллионов подписчиков платформы EarthPix
Видеоролики о Грузии привлекли внимание более 50 миллионов подписчиков платформы EarthPix
В Департаменте туризма уверены, что EarthPix поможет популяризации региона 06.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-06T10:02+0400
2023-09-06T10:02+0400
2023-09-06T10:55+0400
грузия
новости
общество
аджария
батуми
тбилиси
тамар квеситадзе
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281955044_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_17dc536232c43d225ce9e9128221ccf2.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Видео, снятые об Аджарии и опубликованные на крупнейшей американской приключенческой платформе EarthPix, имеют огромный отклик и привлекли внимание более 50 миллионов подписчиков, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов региона. Видео о скульптуре "Али и Нино" и традиции изготовления грузинского вина оказались популярными среди подписчиков. Основатели платформы путешествовали в Грузии по приглашению Департамента туризма Аджарии в августе. Материалы, подготовленные EarthPix, отличаются высоким качеством и уникальным содержанием, объединяющим дикую природу, животных, архитектуру и другие активности, привлекательные для туристов. В Департаменте туризма уверены, что EarthPix поможет популяризации региона.Скульптура "Али и Нино" украшает прибрежный бульвар города Батуми. Она олицетворяет собой героев одноименного произведения Курбана Саида – азербайджанского юношу Али, который полюбил грузинскую девушку Нино. Автором памятника является грузинский скульптор Тамар Квеситадзе. Что посмотреть в Батуми – достопримечательности морского курорта Аджарии>>Семиметровые скульптуры примечательны тем, что каждый вечер фигуры Али и Нино медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые десять минут до тех пор, пока не встретятся и не сольются в одно целое. После этого начинается обратный процесс, а затем – все по новой. Памятник эффектно подсвечивается. Что касается традиции изготовления вина в Грузии, то она насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
батуми
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281955044_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_442f91e1e8659e661fdecd41317eaaad.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, аджария, батуми, тбилиси, тамар квеситадзе, юнеско
грузия, новости, общество, аджария, батуми, тбилиси, тамар квеситадзе, юнеско
Видеоролики о Грузии привлекли внимание более 50 миллионов подписчиков платформы EarthPix
10:02 06.09.2023 (обновлено: 10:55 06.09.2023)
В Департаменте туризма уверены, что EarthPix поможет популяризации региона
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Видео, снятые об Аджарии и опубликованные на крупнейшей американской приключенческой платформе EarthPix, имеют огромный отклик и привлекли внимание более 50 миллионов подписчиков, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов региона.
Видео о скульптуре "Али и Нино" и традиции изготовления грузинского вина оказались популярными среди подписчиков.
"Это было вирусным видео из Грузии, его просмотры ежедневно увеличиваются на два миллиона", – отметили в EarthPix, говоря о видео, рассказывающем об изготовлении грузинского вина.
Основатели платформы путешествовали в Грузии по приглашению Департамента туризма Аджарии в августе.
Материалы, подготовленные EarthPix, отличаются высоким качеством и уникальным содержанием, объединяющим дикую природу, животных, архитектуру и другие активности, привлекательные для туристов. В Департаменте туризма уверены, что EarthPix поможет популяризации региона.
Скульптура "Али и Нино" украшает прибрежный бульвар города Батуми. Она олицетворяет собой героев одноименного произведения Курбана Саида – азербайджанского юношу Али, который полюбил грузинскую девушку Нино. Автором памятника является грузинский скульптор Тамар Квеситадзе.
Семиметровые скульптуры примечательны тем, что каждый вечер фигуры Али и Нино медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые десять минут до тех пор, пока не встретятся и не сольются в одно целое. После этого начинается обратный процесс, а затем – все по новой. Памятник эффектно подсвечивается.
Что касается традиции изготовления вина в Грузии, то она насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.