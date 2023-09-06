https://sputnik-georgia.ru/20230906/zhiteley-gruzii-predupredili-o-vozmozhnom-internet-moshennichestve-281967272.html

Жителей Грузии предупредили о возможном интернет-мошенничестве

Жителей Грузии предупредили о возможном интернет-мошенничестве

Предполагаемые мошенники придумали, как заполучить конфиденциальную информацию граждан 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T07:01+0400

2023-09-06T07:01+0400

2023-09-06T07:01+0400

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национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

gnerc

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) предупреждает граждан о возможном интернет-мошенничестве через СМС, говорится в сообщении комиссии. За последние несколько дней гражданам в виде СМС-сообщений поступило предложение вернуть 50% уплаченной суммы (cashback) при оплате коммунальных услуг через ссылку, указанную в сообщении. GNERC призывает не использовать указанную ссылку и не вводить свои личные данные при получении такого СМС-сообщения. Данные по факту возможного интернет-мошенничества переданы в профильное ведомство для изучения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, gnerc