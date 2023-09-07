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Анонс матча Грузия – Испания: 5 тур квалификации чемпионата Европы по футболу 2024

Анонс матча Грузия – Испания: 5 тур квалификации чемпионата Европы по футболу 2024

В Тбилиси на стадионе Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе встретятся сборная Грузии и сборная Испании 07.09.2023, Sputnik Грузия

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Сбрная Грузии под руководством тренера Вилли Саньола после трех проведенных матчей имеет в своем активе 4 очка и занимает 2-е место в группе. Конечно, лидер команды и номинант на "Золотой мяч" 2023 Хвича Кварацхелия является главной силой сборной Грузии, болельщики верят в Хвичу и надеются увидеть лучшую игру в его исполнении. Помимо Квары, создавать угрозу испанцем будут новоиспеченный игрок "Аякса" Жорж Микаутадзе и полузащитник "Бордо" Зурико Давиташвили. Грузины при поддержке родных трибун способны обыграть любого соперника, но не стоит забывать, что излишние эмоции и ненадежная игра в обороне могут помешать сборной добиться положительного результата. Сборная Испании в этой встрече выступает в роли безоговорочного фаворита, даже не смотря на 4-е место в группе на данный момент (Испанцы провели 2 матча). Стоит отметить великолепную линию полузащиты испанцев. Родриго, Дани Ольмо, Гави и Марко Асенсио. Каждый из этих футболистов в одиночку может решить исход матча. Сборная Испании подходит в отличном расположении духа к этой встрече, ведь в последнем своем матче против сборной Хорватии испанцы победили в серии пенальти и выиграли кубок Лиги Наций УЕФА. С уверенностью можно сказать, что игра будет обоюдно острой, грузины и испанцы любят показывать атакующий футбол, зрители в праве рассчитывать на большое количество голов и ярких моментов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, вилли саньоль, хвича кварацхелия, уефа, футбол