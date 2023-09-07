https://sputnik-georgia.ru/20230907/budet-veselo--gensek-mechty-prognoziruet-usugublenie-konflikta-v-end-282039080.html
"Будет весело!" – генсек "Мечты" прогнозирует усугубление конфликта в ЕНД
"Будет весело!" – генсек "Мечты" прогнозирует усугубление конфликта в ЕНД
Противостояние в "Нацдвижении" продолжается уже давно, отметил политик 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T22:02+0400
2023-09-07T22:02+0400
2023-09-07T22:02+0400
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тбилиси
леван хабеишвили
ника мелия
грузинская мечта - демократическая грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
европейская грузия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Процесс внутреннего противостояния в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) будет все больше углубляться и со временем станет еще интереснее, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. Саакашвили ранее обратился к членам "Нацдвижения" и упомянул бывшего соратника, ныне лидера "Европейской Грузии" Гигу Бокерия, отметив, что тот, кто последует по его пути, будет обнулен, как он. В ответ Бокерия заявил, что когда популизм, лицемерие, поклонение вождю автоматически становятся приемлемыми для крупной оппозиционной силы, это катастрофа для политической жизни, которую необходимо изменить. Между тем сторонники Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года, уверены, что адресатом заявления Саакашвили является новое руководство партии во главе с Леваном Хабеишвили. "Нацдвижение" находится в глубоком кризисе – Талаквадзе>>Сам Мелия утверждает, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", а в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом уже давно говорят и представители "Грузинской мечты". В свою очередь Хабеишвили уверен, что обращение Саакашвили было адресовано именно Мелия и его соратникам, которые критикуют "Нацдвижение" вместо того, чтобы критиковать нынешние власти страны. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, европейская грузия
политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, европейская грузия
"Будет весело!" – генсек "Мечты" прогнозирует усугубление конфликта в ЕНД
Противостояние в "Нацдвижении" продолжается уже давно, отметил политик
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Процесс внутреннего противостояния в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) будет все больше углубляться и со временем станет еще интереснее, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили.
"Мы все видим ситуацию в "Нацдвижении". Это противостояние началось не сегодня и не вчера, оно продолжается уже давно. Однако я думаю, что это противостояние будет еще больше углубляться. В последние дни мы слышим признания от конкретных политиков. Уверен, что процесс указанного противостояния будет углубляться и станет еще интереснее. Поверьте, нам будет весело!" – заявил Каладзе.
Саакашвили ранее обратился к членам "Нацдвижения" и упомянул бывшего соратника, ныне лидера "Европейской Грузии" Гигу Бокерия, отметив, что тот, кто последует по его пути, будет обнулен, как он. В ответ Бокерия заявил, что когда популизм, лицемерие, поклонение вождю автоматически становятся приемлемыми для крупной оппозиционной силы, это катастрофа для политической жизни, которую необходимо изменить.
Между тем сторонники Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года, уверены, что адресатом заявления Саакашвили является новое руководство партии во главе с Леваном Хабеишвили.
Сам Мелия утверждает, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", а в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом уже давно говорят и представители "Грузинской мечты".
В свою очередь Хабеишвили уверен, что обращение Саакашвили было адресовано именно Мелия и его соратникам, которые критикуют "Нацдвижение" вместо того, чтобы критиковать нынешние власти страны.
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.