https://sputnik-georgia.ru/20230907/dukhovnyy-tsentr-gruzii-monastyr-bodbe-i-zhizn-svyatoy-nino-281991162.html

Духовный центр Грузии: монастырь Бодбе и жизнь святой Нино

Духовный центр Грузии: монастырь Бодбе и жизнь святой Нино

Грузия, земля богатой истории, славится множеством храмов, монастырей и православных святынь 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T15:15+0400

2023-09-07T15:15+0400

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Одним из наиболее почитаемых исторических мест в стране является женский монастырь Бодбе, связанный с именем крестительницы Грузии – святой равноапостольной Нино, которая принесла христианство на эту землю. Многие называют Бодбе местом силы.Поселок Бодбе, где и находится монастырь, расположен у города Сигнахи (регион Кахети), в 95 километрах от Тбилиси. Там хранятся мощи святой Нино, поклониться которым ежегодно приезжают сотни тысяч паломников со всего мира. Как Нино стала покровительницей Грузии Святая Нино, родившаяся в конце III века в Каппадокии, на территории современной Турции, оказала ни с чем не сравнимое влияние на духовную жизнь Грузии – принесла в страну христианство. Нино была родственницей патриарха Иерусалимского, а также двоюродной сестрой самого почитаемого святого Грузии – Георгия Победоносца. Как Святая Нино стала покровительницей Грузии: житие Святой>>Будучи ребенком, она находилась на воспитании у старицы Нианфоры. От нее Нино узнала, что, по преданию, хитон Иисуса Христа находится в Иверии (древнее название Грузии – ред.). После этого юная девушка начала молиться Богородице о том, чтобы найти его. Божья Матерь услышала ее молитвы и пришла к ней во сне. Она протянула Нино сплетенный из виноградной лозы крест и велела отправиться в Иверию проповедовать Евангелие. Когда Нино проснулась, рядом с ней лежал тот самый крест из виноградной лозы. Так и случилось – девушка отправилась в Иверию. Придя в Грузию, она сначала жила никем не замечаемой отшельницей. По преданию, во время празднества в честь одного языческого божества Нино, глубоко скорбя об ослеплении народа, горячо молилась Богу, и вдруг внезапная буря с грозой сокрушила языческого идола, который вдребезги разбился. Народ обвинил в этом пришедшую чужестранку Нино, но никто не смог причинить ей вреда. Крещение Грузии Однажды царица Нана, супруга царя Мириана III, правившего в четвертом веке, серьезно заболела. До царской семьи дошли вести, что в Иверии находится чужестранка Нино, которая своими молитвами творит чудеса. Отчаявшиеся царь и царица приказали привести девушку к ним. Своими молитвами Нино вылечила царицу, после чего Нана без раздумий приняла христианство и отказалась от языческой веры. Вслед за ней то же самое сделал и царь Мириан, но с этим связана другая история. Однажды во время охоты царь увидел, как посреди бела дня на небо опустилась ночь – солнечное затмение. Боги, которым он молился прежде, не отзывались на его мольбу, и тогда он обратился к Богу, которому молилась святая Нино. Тут же темнота ушла, на небо вернулось солнце. Несмотря на то, что царская семья с энтузиазмом приняла христианство, в деревнях оно распространялось очень медленно. Огромный вклад в просвещение Грузии внесли Ассирийские отцы, пришедшие на ее земли в 530-е годы. Они начали возводить монастыри, некоторые из них, датируемые VI веком, сохранились и по сей день. Место паломничества Святая Нино провела в Грузии множество лет, проповедуя христианскую веру. Она исцеляла больных, помогала нуждающимся и утешала души. Святая нашла то, что давно искала – захоронение хитона Иисуса Христа. На этом месте –в городе Мцхета – был построен деревянный храм, а позже – величественный собор Светицховели. По легенде, Святая Нино ушла из жизни в 347 году в Бодбе, где прожила несколько лет в палатке. Царь Мириан собирался вывезти тело святой во Мцхету, но запряженные волы не смогли сдвинуться с места. Нино захоронили на том месте, где стояла её палатка, и на могиле был построен храм, который до настоящего времени не сохранился. Позднее на его месте был построен трёхнефный кафедральный собор во имя Святого Георгия, в южном приделе которого и находится национальная грузинская святыня – могила святой Нино. Со временем вокруг храма возник монастырь, быстро ставший культурным центром, а впоследствии – центром Бодбийской епархии. Здесь короновали кахетинских царей. Есть версия, что персидский шах Аббас даже присутствовал тут на коронации Теймураза I в 1605 году, что не помешало ему несколько позже разрушить Бодбийский монастырь.В 1837 году после отмены автокефалии грузинской церкви российская администрация ликвидировала Бодбийскую епархию. Здесь осталось только несколько монахов, и монастырь пришел в упадок. В 1888 году император Александр III посетил Сигнахи, а в 1989 году велел восстановить монастырь. Бодбе отремонтировали, и он вскоре превратился в крупнейший монастырь в Кахети.Путешествие российского императора Александра III в Грузию>>Кстати, в 1902-1906 годах настоятельницей монастыря была игуменья матушка Ювеналия II (в миру Тамара Марджанишвили, сестра известного грузинского режиссёра Котэ Марджанишвили). Здесь же находилось училище для благородных девиц.Монастырь Бодбе представляет собой уникальный архитектурный комплекс, состоящий из церкви Георгия Победоносца, собора Святой Нино, ее мощей, святого источника и монастырских зданий, окруженных красивым садом. С территории монастыря открывается завораживающий вид на Алазанскую долину. Монастырь и его окрестности представляют собой духовное убежище, где можно уйти от суеты повседневной жизни и насладиться покоем. Святой источник и чудотворная иконаМонастырь Бодбе в Грузии, помимо своей связи с памятью о святой Нино, обладает удивительным даром природы – чудотворным источником, который стал символом исцеления и духовной силы. Этот источник находится в трех километрах от обители, под небольшим храмом Завулона и Сосаны (родителей святой Нино). Он был построен в 90-х годах XX века. Источник привлекает множество паломников и верующих, стремящихся получить исцеление и поддержку, а также ощутить священную атмосферу этого места. Вода из чудотворного источника считается священной и способной излечивать болезни. Множество людей, страдающих от различных недугов, приезжают сюда в поисках исцеления. Многие рассказывают о случаях выздоровления и облегчения после употребления этой воды.Достопримечательностью Бодбийского монастыря является одна из самых почитаемых икон Грузии – мироточивая чудотворная Иверская икона Божией Матери. Она сохранялась в монастырском храме после его закрытия в 1924 году и превращения монастыря в больницу, где использовалась даже как операционный стол. На лике Богородицы видны следы хирургического скальпеля.При монастыре имеется довольно большое хозяйство. Работают иконописные и ремесленные мастерские. Монахини ведут просветительскую деятельность. Используя рукописи, готовят к изданию новые богословские книги. Совсем недавно при монастыре начал работу магазин, где продаются только продукты, выращенные и изготовленные монахинями: цветы, овощи, фрукты, молочные продукты, мед, варенья и другие заготовки. Магазин находится перед монастырским комплексом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , аналитика, обзоры, грузия, святая нино