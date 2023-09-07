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Два бассейна в Батуми оштрафовали за нарушение санитарных норм
Два бассейна в Батуми оштрафовали за нарушение санитарных норм
В каких именно бассейнах выявлены нарушения, не сообщается 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T18:00+0400
2023-09-07T18:00+0400
2023-09-07T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Нарушения санитарных норм были выявлены в двух бассейнах курортного Батуми (АР Аджария), они были оштрафованы после проведения соответствующего исследования, сообщает муниципальная инспекция города. Во время мониторинга проверяются гигиенические нормы бассейна, проводятся химико-микробиологические исследования воды. В рамках планового мониторинга специалисты провели химические и микробиологические исследования проб воды в 26 бассейнах. Проверку осуществляет отделение санитарного надзора муниципальной инспекции совместно с "Лабораторным исследовательским центром". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми
Два бассейна в Батуми оштрафовали за нарушение санитарных норм
В каких именно бассейнах выявлены нарушения, не сообщается
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Нарушения санитарных норм были выявлены в двух бассейнах курортного Батуми (АР Аджария), они были оштрафованы после проведения соответствующего исследования, сообщает муниципальная инспекция города.
Во время мониторинга проверяются гигиенические нормы бассейна, проводятся химико-микробиологические исследования воды.
В рамках планового мониторинга специалисты провели химические и микробиологические исследования проб воды в 26 бассейнах.
Проверку осуществляет отделение санитарного надзора муниципальной инспекции совместно с "Лабораторным исследовательским центром".