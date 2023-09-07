https://sputnik-georgia.ru/20230907/dva-basseyna-v-batumi-oshtrafovali-za-narushenie-sanitarnykh-norm-282029537.html

Два бассейна в Батуми оштрафовали за нарушение санитарных норм

Два бассейна в Батуми оштрафовали за нарушение санитарных норм

В каких именно бассейнах выявлены нарушения, не сообщается 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T18:00+0400

2023-09-07T18:00+0400

2023-09-07T18:00+0400

грузия

новости

общество

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23699/28/236992820_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_45c139a05dc3e03cfca1371101a1fa10.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Нарушения санитарных норм были выявлены в двух бассейнах курортного Батуми (АР Аджария), они были оштрафованы после проведения соответствующего исследования, сообщает муниципальная инспекция города. Во время мониторинга проверяются гигиенические нормы бассейна, проводятся химико-микробиологические исследования воды. В рамках планового мониторинга специалисты провели химические и микробиологические исследования проб воды в 26 бассейнах. Проверку осуществляет отделение санитарного надзора муниципальной инспекции совместно с "Лабораторным исследовательским центром". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, батуми