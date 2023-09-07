https://sputnik-georgia.ru/20230907/glava-parlamenta-reshenie-espch-po-meliya--pobeda-sudebnoy-sistemy-gruzii-282038725.html

Глава парламента: решение ЕСПЧ по Мелия – победа судебной системы Грузии

Глава парламента: решение ЕСПЧ по Мелия – победа судебной системы Грузии

Резкая критика некоторых партнеров Грузии по поводу ареста Мелия была опрометчивой, отметил Папуашвили 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T21:02+0400

2023-09-07T21:02+0400

2023-09-07T21:02+0400

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ника мелия

шалва папуашвили

георгий гахария

единое национальное движение

еспч

европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о нарушении прав во время задержания бывшего председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелия является победой судебной системы Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. ЕСПЧ не нашел нарушений Конвенции прав человека о праве на свободу и личную неприкосновенность в отношении Мелия во время его задержания. Кроме того, Европейский суд полностью исключил политические мотивы этого задержания.При этом он отметил, что решение также показало, что резкая критика некоторых партнеров Грузии по поводу ареста Мелия была опрометчивой и недальновидной. "Такие поспешные ответы со стороны некоторых наших партнеров еще больше углубляют политическую поляризацию в Грузии и наносят ущерб перспективам европейской и евроатлантической интеграции, поскольку эти заявления побуждают радикалов в оппозиции становиться еще более радикальными и вызывают еще более разрушительную поляризацию", – заявил Папуашвили. Между тем, по мнению одного из депутатов "Нацдвижения" Давида Хаджишвили, причиной проигрыша Мелия стала плохая работа адвокатов, которые не смогли доказать в суде, что Мелия был политическим заключенным. Экс-лидер "Нацдвижения" Мелия проиграл дело против Грузии в Страсбургском суде>>Мелия задержали в офисе "Нацдвижения" в ходе спецоперации по делу об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Оппозиционер отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, и суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте на время следствия. Сам Мелия на заседании суда не присутствовал, и решение о его задержании было вынесено заочно. Сразу после решения суда на то время премьер-министр Грузии Георгий Гахария неожиданно для всех подал в отставку, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Задержание Мелия прошло уже после назначения нового премьера – Ираклия Гарибашвили. Сам факт задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии вызвал критику западных партнеров Грузии. Особенно возмущались представители США. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объяснили действия властей соблюдением принципа верховенства закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, ника мелия, шалва папуашвили, георгий гахария, единое национальное движение, еспч, европейский суд по правам человека