https://sputnik-georgia.ru/20230907/vne-politiki-espch-ne-nashel-politicheskikh-motivov-v-zaderzhanii-oppozitsionera-niki-meliya-282028781.html

Экс-лидер "Нацдвижения" Мелия проиграл дело против Грузии в Страсбургском суде

Экс-лидер "Нацдвижения" Мелия проиграл дело против Грузии в Страсбургском суде

Суд не увидел нарушения прав Мелия во время задержания и правовых процессов в его отношении 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T16:13+0400

2023-09-07T16:13+0400

2023-09-07T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Европейский суд по правам человека не нашел нарушений Конвенции прав человека в отношении члена "Единого национального движения" Ники Мелия во время его задержания 23 февраля 2021 года. Мелия заявлял, что его задержание в то время, когда он был председателем "Нацдвижения", противоречило статьям Европейской конвенции прав человека о праве на свободу и личную неприкосновенность и гарантии пределов использования ограничений прав. Суд не увидел нарушения прав Мелия во время задержания и правовых процессов в его отношении, а также заявил, что нет доказательств удаления Мелия с политической сцены при помощи задержания, как это утверждал сам оппозиционер. Запад осудил арест Мелия — Тбилиси не остался без ответа>>Мелия задержали в офисе "Нацдвижения" в ходе спецоперации по делу об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Оппозиционер отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, и суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте на время следствия. Сам Мелия на заседании суда не присутствовал, и решение о его задержании было вынесено заочно. Сразу после решения суда на то время премьер-министр Грузии Георгий Гахария неожиданно для всех подал в отставку, заявив что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Задержание Мелия прошло уже после назначения нового премьера – Ираклия Гарибашвили. Сам факт задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии вызвал критику западных партнеров Грузии. Особенно возмущались представители США. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объяснили действия властей соблюдением принципа верховенства закона.Право на свободу Суд согласился с доводами грузинских судов о том, что во время уголовного расследования материалы дела подтвердили "обоснованное подозрение" в том, что Мелия мог совершить уголовное преступление. При этом суд отмечает, что причины, по которым необходимо было применять меры пресечения для предотвращения его побега, подделки доказательств или повторного совершения преступления, были полностью освещены в судебных решениях от 27 июня и 2 июля 2019 года. Ника Мелия вышел на свободу>>Заключение стало третьей мерой пресечения для Мелия в рамках одного уголовного дела. В первый раз в июне 2020 года Мелия выплатил залог и был обязан носить электронный следящий браслет. После того? как он выбросил браслет в ноябре? суд назначил ему выплату залога в размере 40 тысяч лари. При этом суд отмечает, что Мелия не столкнулся с какими-либо юридическими последствиями за невыполнение постановления об освобождении под залог, а ожидал, что с учетом полутора лет, прошедших с момента начала уголовного расследования, превентивные меры будут полностью отменены. "Суд счел, что такое толкование национального законодательства и Конвенции противоречит духу Конвенции и принципу верховенства права, лежащему в основе пункта 1 статьи 5, и не усмотрел нарушения этой статьи," - говорится в решении. Пределы ограничения прав ЕСПЧ принял ко вниманию политическую напряженность в Грузии в период ареста Мелия, но не увидел политического мотива в его отношении. При этом суд также отмечает, что Мелия пользовался полной политической свободой во время предвыборной кампании 2020 года. "Власти не ограничивали его в выполнении его парламентского мандата, взаимодействии со средствами массовой информации и общественностью, а также в проведении предвыборной кампании, которая принесла ему новое место в парламенте" - отмечается в решении. При этом суд не увидел в самом предъявлении обвинения никаких скрытых умыслов власти.Также суд отмечает, что ни отставка премьер-министра Георгия Гахария, ни критика задержания не могут быть достаточным доказательством нарушения конвенции. "Эти элементы не могут быть показательными по смыслу стандарта доказательств, используемых судом, для выявление скрытого мотива со стороны властей, будь то устранение Мелия с политической сцены или наказания его за политическую деятельность" - говорится в решении ЕСПЧ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, россия, политика, сша, ника мелия, георгий гахария, единое национальное движение, еспч, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия