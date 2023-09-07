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Мэрия Тбилиси начинает новую программу для молодых предпринимателей
Мэрия Тбилиси начинает новую программу для молодых предпринимателей
На реализацию одного проекта будут выделять максимум 40 тысяч лари 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T17:00+0400
2023-09-07T17:00+0400
2023-09-07T17:00+0400
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новости
экономика
тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает программу финансирования молодежных проектов социального предпринимательства, в рамках которой будет финансироваться продукция, а также создание услуг в различных областях, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе. В процессе осуществления проектов будут задействованы молодые люди, а основными клиентами станет также молодежь, заявил мэр.Главная цель программы – реализация творческих и инновационных идей молодых ребят, а также усиление их социально-экономического положения, содействие их трудоустройству. "Активничайте" – Каладзе обратился к студентам>>Кроме того, программа подразумевает поддержку создания сервисов, ориентированных на молодых ребятах. Бюджет программы составляет 250 тысяч лари (более 95 тыс. долларов), а для осуществления каждого проекта будет выделено максимум 40 тысяч лари (более 15 тыс. долларов). Прием проектов мэрия Тбилиси начала 6 сентября и продолжит до 27 сентября. Социальное предпринимательство – использование стартапов и других средств предпринимательства для разработки, финансирования и реализации решений социальных, культурных или экологических проблемПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Мэрия Тбилиси начинает новую программу для молодых предпринимателей
На реализацию одного проекта будут выделять максимум 40 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает программу финансирования молодежных проектов социального предпринимательства, в рамках которой будет финансироваться продукция, а также создание услуг в различных областях, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе.
В процессе осуществления проектов будут задействованы молодые люди, а основными клиентами станет также молодежь, заявил мэр.
Главная цель программы – реализация творческих и инновационных идей молодых ребят, а также усиление их социально-экономического положения, содействие их трудоустройству.
Кроме того, программа подразумевает поддержку создания сервисов, ориентированных на молодых ребятах.
Бюджет программы составляет 250 тысяч лари (более 95 тыс. долларов), а для осуществления каждого проекта будет выделено максимум 40 тысяч лари (более 15 тыс. долларов).
Прием проектов мэрия Тбилиси начала 6 сентября и продолжит до 27 сентября.
Социальное предпринимательство – использование стартапов и других средств предпринимательства для разработки, финансирования и реализации решений социальных, культурных или экологических проблем