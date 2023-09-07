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Мэрия Тбилиси начинает новую программу для молодых предпринимателей
Мэрия Тбилиси начинает новую программу для молодых предпринимателей
На реализацию одного проекта будут выделять максимум 40 тысяч лари 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T17:00+0400
2023-09-07T17:00+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает программу финансирования молодежных проектов социального предпринимательства, в рамках которой будет финансироваться продукция, а также создание услуг в различных областях, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе. В процессе осуществления проектов будут задействованы молодые люди, а основными клиентами станет также молодежь, заявил мэр.Главная цель программы – реализация творческих и инновационных идей молодых ребят, а также усиление их социально-экономического положения, содействие их трудоустройству. "Активничайте" – Каладзе обратился к студентам&gt;&gt;Кроме того, программа подразумевает поддержку создания сервисов, ориентированных на молодых ребятах. Бюджет программы составляет 250 тысяч лари (более 95 тыс. долларов), а для осуществления каждого проекта будет выделено максимум 40 тысяч лари (более 15 тыс. долларов). Прием проектов мэрия Тбилиси начала 6 сентября и продолжит до 27 сентября. Социальное предпринимательство – использование стартапов и других средств предпринимательства для разработки, финансирования и реализации решений социальных, культурных или экологических проблемПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси

Мэрия Тбилиси начинает новую программу для молодых предпринимателей

17:00 07.09.2023
© Sputnik / Alexander ImedashviliМэрия Тбилиси
Мэрия Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На реализацию одного проекта будут выделять максимум 40 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает программу финансирования молодежных проектов социального предпринимательства, в рамках которой будет финансироваться продукция, а также создание услуг в различных областях, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе.
В процессе осуществления проектов будут задействованы молодые люди, а основными клиентами станет также молодежь, заявил мэр.
Главная цель программы – реализация творческих и инновационных идей молодых ребят, а также усиление их социально-экономического положения, содействие их трудоустройству.
"Активничайте" – Каладзе обратился к студентам>>
Кроме того, программа подразумевает поддержку создания сервисов, ориентированных на молодых ребятах.
Бюджет программы составляет 250 тысяч лари (более 95 тыс. долларов), а для осуществления каждого проекта будет выделено максимум 40 тысяч лари (более 15 тыс. долларов).
Прием проектов мэрия Тбилиси начала 6 сентября и продолжит до 27 сентября.
Социальное предпринимательство – использование стартапов и других средств предпринимательства для разработки, финансирования и реализации решений социальных, культурных или экологических проблем
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