https://sputnik-georgia.ru/20230907/minyust-gruzii-dovolen-resheniem-espch-po-meliya-282037653.html
Минюст Грузии доволен решением ЕСПЧ по Мелия
Минюст Грузии доволен решением ЕСПЧ по Мелия
В ведомстве отметили, что ЕСПЧ полностью согласился с аргументацией Минюста 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T20:13+0400
2023-09-07T20:13+0400
2023-09-07T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что арест лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия в феврале 2023 года был законным, говорится в заявлении Минюста Грузии. ЕСПЧ не нашел нарушений Конвенции прав человека о праве на свободу и личную неприкосновенность в отношении Мелия во время его задержания. Кроме того, Европейский суд полностью исключил политические мотивы этого задержания. В ведомстве отметили, что ЕСПЧ полностью согласился с аргументацией Минюста вместе с представленными доказательствами и посчитал, что ни одна статья Европейской конвенции в отношении заявителя не была нарушена. Минюст также приводит полную хронологию дела Мелия. По данным ведомства, во время митинга в июне 2019 года под руководством и непосредственным участием Никанора Мелия часть собравшихся на митинг граждан попыталась прорваться в парламент. С учетом изложенного ему предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в групповом насилии, и в качестве меры пресечения внесен залог в размере 30 000 лари. Суд постановил вести за ним электронное наблюдение, отмечает Минюст Грузии. Экс-лидер "Нацдвижения" Мелия проиграл дело против Грузии в Страсбургском суде>>Ведомство напоминает, что на митинге 1 ноября 2020 года Никанор Мелия в знак протеста снял браслет электронного наблюдения, нарушив тем самым условия освобождения под залог. Соответственно, Тбилисский городской суд увеличил сумму залога на 40 000 лари. Мелия задержали в офисе "Нацдвижения" в ходе спецоперации по делу об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Оппозиционер отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, и суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте на время следствия. Сам Мелия на заседании суда не присутствовал, и решение о его задержании было вынесено заочно. Парламент Грузии лишил Нику Мелия депутатского мандата>>Сразу после решения суда на то время премьер-министр Грузии Георгий Гахария неожиданно для всех подал в отставку, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Задержание Мелия прошло уже после назначения нового премьера – Ираклия Гарибашвили. Сам факт задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии вызвал критику западных партнеров Грузии. Особенно возмущались представители США. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объяснили действия властей соблюдением принципа верховенства закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, тбилиси, сша, ника мелия, георгий гахария, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, еспч
Минюст Грузии доволен решением ЕСПЧ по Мелия
20:13 07.09.2023 (обновлено: 20:57 07.09.2023)
В ведомстве отметили, что ЕСПЧ полностью согласился с аргументацией Минюста
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что арест лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия в феврале 2023 года был законным, говорится в заявлении Минюста Грузии.
ЕСПЧ не нашел нарушений Конвенции прав человека о праве на свободу и личную неприкосновенность в отношении Мелия во время его задержания. Кроме того, Европейский суд полностью исключил политические мотивы этого задержания.
"Сегодняшним решением Страсбургский суд подтвердил, что арест Никанора Мелия и тюремное заключение в качестве меры пресечения были законными и полностью соответствовали нормам Европейской конвенции. Суд четко установил отсутствие политических мотивов в аресте Никанора Мелия и не разделил доводы заявителя", – отмечено в заявлении.
В ведомстве отметили, что ЕСПЧ полностью согласился с аргументацией Минюста вместе с представленными доказательствами и посчитал, что ни одна статья Европейской конвенции в отношении заявителя не была нарушена.
Минюст также приводит полную хронологию дела Мелия.
По данным ведомства, во время митинга в июне 2019 года под руководством и непосредственным участием Никанора Мелия часть собравшихся на митинг граждан попыталась прорваться в парламент.
С учетом изложенного ему предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в групповом насилии, и в качестве меры пресечения внесен залог в размере 30 000 лари. Суд постановил вести за ним электронное наблюдение, отмечает Минюст Грузии.
Ведомство напоминает, что на митинге 1 ноября 2020 года Никанор Мелия в знак протеста снял браслет электронного наблюдения, нарушив тем самым условия освобождения под залог. Соответственно, Тбилисский городской суд увеличил сумму залога на 40 000 лари.
"Поскольку Никанор Мелия отказался платить залог, по решению суда мера пресечения, залог, ему была заменена на лишение свободы. После внесения суммы залога он был освобожден 10 мая 2021 года", – говорится в информации.
Мелия задержали в офисе "Нацдвижения" в ходе спецоперации по делу об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Оппозиционер отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, и суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте на время следствия. Сам Мелия на заседании суда не присутствовал, и решение о его задержании было вынесено заочно.
Сразу после решения суда на то время премьер-министр Грузии Георгий Гахария неожиданно для всех подал в отставку, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).
Задержание Мелия прошло уже после назначения нового премьера – Ираклия Гарибашвили.
Сам факт задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии вызвал критику западных партнеров Грузии. Особенно возмущались представители США. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объяснили действия властей соблюдением принципа верховенства закона.