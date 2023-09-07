https://sputnik-georgia.ru/20230907/minyust-gruzii-dovolen-resheniem-espch-po-meliya-282037653.html

Минюст Грузии доволен решением ЕСПЧ по Мелия

Минюст Грузии доволен решением ЕСПЧ по Мелия

В ведомстве отметили, что ЕСПЧ полностью согласился с аргументацией Минюста 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T20:13+0400

2023-09-07T20:13+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что арест лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия в феврале 2023 года был законным, говорится в заявлении Минюста Грузии. ЕСПЧ не нашел нарушений Конвенции прав человека о праве на свободу и личную неприкосновенность в отношении Мелия во время его задержания. Кроме того, Европейский суд полностью исключил политические мотивы этого задержания. В ведомстве отметили, что ЕСПЧ полностью согласился с аргументацией Минюста вместе с представленными доказательствами и посчитал, что ни одна статья Европейской конвенции в отношении заявителя не была нарушена. Минюст также приводит полную хронологию дела Мелия. По данным ведомства, во время митинга в июне 2019 года под руководством и непосредственным участием Никанора Мелия часть собравшихся на митинг граждан попыталась прорваться в парламент. С учетом изложенного ему предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в групповом насилии, и в качестве меры пресечения внесен залог в размере 30 000 лари. Суд постановил вести за ним электронное наблюдение, отмечает Минюст Грузии. Экс-лидер "Нацдвижения" Мелия проиграл дело против Грузии в Страсбургском суде>>Ведомство напоминает, что на митинге 1 ноября 2020 года Никанор Мелия в знак протеста снял браслет электронного наблюдения, нарушив тем самым условия освобождения под залог. Соответственно, Тбилисский городской суд увеличил сумму залога на 40 000 лари. Мелия задержали в офисе "Нацдвижения" в ходе спецоперации по делу об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Оппозиционер отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, и суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте на время следствия. Сам Мелия на заседании суда не присутствовал, и решение о его задержании было вынесено заочно. Парламент Грузии лишил Нику Мелия депутатского мандата>>Сразу после решения суда на то время премьер-министр Грузии Георгий Гахария неожиданно для всех подал в отставку, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Задержание Мелия прошло уже после назначения нового премьера – Ираклия Гарибашвили. Сам факт задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии вызвал критику западных партнеров Грузии. Особенно возмущались представители США. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объяснили действия властей соблюдением принципа верховенства закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, тбилиси, сша, ника мелия, георгий гахария, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, еспч