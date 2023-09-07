https://sputnik-georgia.ru/20230907/narodnye-primety-na-natalin-den-2023-chto-nelzya-delat-8-sentyabrya-282026494.html
Народные приметы на Натальин день 2023: что нельзя делать 8 сентября?
Народные приметы на Натальин день 2023: что нельзя делать 8 сентября?
Православная церковь 8 сентября поминает мучеников Наталью и Адриана, пострадавших за веру в начале IV века 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T15:55+0400
2023-09-07T15:55+0400
2023-09-07T15:55+0400
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общество
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Народный праздник, с которым связаны различные запреты и приметы, называют Натальин день, или Наталья-овсяница, так как в этот день обычно работали на овсяном поле. Что нельзя делать в Натальин день: о народных приметах 8 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Натальин день нельзя лениться и пренебрегать работой – по приметам праздность и лень будут наказаны. По народным приметам нельзя в Натальин день сквернословить, завидовать, ссориться и ругаться – можно привлечь неприятности на свой дом. Переедать и напиваться 8 сентября нельзя – это плохая примета, предсказывающая финансовые проблемы. Ходить в лес в Натальин день, особенно женщинам, нельзя – по приметам 8 сентября легко заблудиться и погибнуть. Народные приметы Осень предстоит теплая, если в Натальин день началась гроза, а если в лесу 8 сентября появилось много опят – это примета, что осенний сезон будет холодным. По народным приметам зима будет ранней и морозной, если в Натальин день с утра холодно и листья дуба начинают опадать. Есть примета, что первые морозы скоро наступят, если в лесу 8 сентября много рябины. Хорошая примета сорвать веточку рябины в Натальин день и поставить в вазу – в старину верили, что эта ягода способна защитить дом от сглаза и злых сил. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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справки , религия , общество
справки , религия , общество
Народные приметы на Натальин день 2023: что нельзя делать 8 сентября?
Православная церковь 8 сентября поминает мучеников Наталью и Адриана, пострадавших за веру в начале IV века
Народный праздник, с которым связаны различные запреты и приметы, называют Натальин день, или Наталья-овсяница, так как в этот день обычно работали на овсяном поле.
Что нельзя делать в Натальин день: о народных приметах 8 сентября читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
В Натальин день нельзя лениться и пренебрегать работой – по приметам праздность и лень будут наказаны.
По народным приметам нельзя в Натальин день сквернословить, завидовать, ссориться и ругаться – можно привлечь неприятности на свой дом.
Переедать и напиваться 8 сентября нельзя – это плохая примета, предсказывающая финансовые проблемы.
Ходить в лес в Натальин день, особенно женщинам, нельзя – по приметам 8 сентября легко заблудиться и погибнуть.
Народные приметы
Осень предстоит теплая, если в Натальин день началась гроза, а если в лесу 8 сентября появилось много опят – это примета, что осенний сезон будет холодным.
По народным приметам зима будет ранней и морозной, если в Натальин день с утра холодно и листья дуба начинают опадать.
Есть примета, что первые морозы скоро наступят, если в лесу 8 сентября много рябины. Хорошая примета сорвать веточку рябины в Натальин день и поставить в вазу – в старину верили, что эта ягода способна защитить дом от сглаза и злых сил.
Материал подготовлен на основе открытых источников.