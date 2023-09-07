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"Не решающий, но важный" – тренер сборной Грузии о предстоящем матче с Испанией

"Не решающий, но важный" – тренер сборной Грузии о предстоящем матче с Испанией

В Грузии возлагают большие надежды на эту встречу, отметил Саньоль 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T23:15+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборной Грузии по футболу предстоит пока не решающий, но очень важный матч против команды Испании в рамках пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024, рассказал главный тренер команды Вилли Саньоль на пресс-конференции. Грузия и Испания сойдутся в рамках квалификации Евро-2024 вечером в пятницу, 8 сентября. Перед пятым туром у грузинской команды четыре очка и три проведенные игры, что позволило ей расположиться на втором месте в группе. А вот у Испании всего три очка, но при этом два матча за плечами. Испанцы идут на четвертом месте. На первом месте находится Шотландия – четыре игры и все четыре выигрыша. По его словам, Испания – одна из лучших команд мира, и в игре против такого гранда важно, чтобы игроки выполнили те задачи, которые перед ними ставит тренер. Начало игры в 20:00 по тбилисскому времени. Все билеты на игру были проданы за несколько дней. Спустя четыре дня, 12 сентября, Грузия сыграет с Норвегией в Осло. Сборная Грузии на своем поле 28 марта сыграла вничью с Норвегией в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 (1:1), обыграла команду Кипра в гостях 17 июня (2:1) и уступила Шотландии в гостях (2:0).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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