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Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные
Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные
К несовершеннолетним в Грузии применяются более мягкие наказания, нежели к совершеннолетним 07.09.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Число несовершеннолетних в Грузии, привлеченных к уголовной ответственности в период с 1 января по 31 июля 2023 года, составило 313 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 313 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 18 уже отбывали условное наказание. Согласно данным "Сакстата", самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 901 лицо младше 18 лет, из которых 390 стали жертвами семейного насилия, 120 – жертвами сексуальных преступлений, а 20 – жертвами изнасилования. Еще 103 ребенка признали пострадавшими от угроз, 126 – от побоев, 92 – жертвами транспортных преступлений, 62 – жертвами воровства. Кроме того, шестеро детей были признаны жертвами принуждения к браку, пятеро – жертвами торговли людьми, пятеро стали жертвами убийства, двое – жертвами попытки убийства, а 24 – получившими ранения. Преступность в Грузии: скольких наказали?&gt;&gt;В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, сакстат, преступность в грузии
грузия, новости, происшествия, сакстат, преступность в грузии

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные

09:01 07.09.2023
© AP Photo / Matilde CampodonicoТюрьма, фото из архива
Тюрьма, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Matilde Campodonico
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К несовершеннолетним в Грузии применяются более мягкие наказания, нежели к совершеннолетним
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Число несовершеннолетних в Грузии, привлеченных к уголовной ответственности в период с 1 января по 31 июля 2023 года, составило 313 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, из 313 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 18 уже отбывали условное наказание.
Согласно данным "Сакстата", самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются:
воровство (213 обвиняемых),
грабеж (32 обвиняемых),
нанесение вреда здоровью (22 обвиняемых),
насилие (21 обвиняемый),
разбой (17 обвиняемых).
Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 901 лицо младше 18 лет, из которых 390 стали жертвами семейного насилия, 120 – жертвами сексуальных преступлений, а 20 – жертвами изнасилования.
Еще 103 ребенка признали пострадавшими от угроз, 126 – от побоев, 92 – жертвами транспортных преступлений, 62 – жертвами воровства.
Кроме того, шестеро детей были признаны жертвами принуждения к браку, пятеро – жертвами торговли людьми, пятеро стали жертвами убийства, двое – жертвами попытки убийства, а 24 – получившими ранения.
Преступность в Грузии: скольких наказали?>>
В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем.
Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.
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