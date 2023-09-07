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Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные

К несовершеннолетним в Грузии применяются более мягкие наказания, нежели к совершеннолетним 07.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Число несовершеннолетних в Грузии, привлеченных к уголовной ответственности в период с 1 января по 31 июля 2023 года, составило 313 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 313 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 18 уже отбывали условное наказание. Согласно данным "Сакстата", самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 901 лицо младше 18 лет, из которых 390 стали жертвами семейного насилия, 120 – жертвами сексуальных преступлений, а 20 – жертвами изнасилования. Еще 103 ребенка признали пострадавшими от угроз, 126 – от побоев, 92 – жертвами транспортных преступлений, 62 – жертвами воровства. Кроме того, шестеро детей были признаны жертвами принуждения к браку, пятеро – жертвами торговли людьми, пятеро стали жертвами убийства, двое – жертвами попытки убийства, а 24 – получившими ранения. Преступность в Грузии: скольких наказали?>>В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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