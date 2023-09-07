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Новый импульс в отношениях с ЕС – глава МИД о визите Борреля в Грузию
Новый импульс в отношениях с ЕС – глава МИД о визите Борреля в Грузию
Грузия находится в ожидании решения о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T19:33+0400
2023-09-07T19:33+0400
2023-09-07T21:00+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Визит Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля придаст новый импульс отношениям между Грузией и ЕС, заявил министр иностранных дел Грузии Илиа Дарчиашвили. Боррель уже прибыл в Грузии с двухдневным визитом, в рамках которого будет рассмотрен достигнутый страной прогресс на пути евроинтеграции. Запланированы встречи главы дипломатии ЕС на высоком уровне, в том числе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и с президентом страны Саломе Зурабишвили. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. "Визит имеет особое значение и нагрузку. С одной стороны, у нас будет возможность уже детально поговорить об огромной проделанной работе, которая касается выполнения Грузией 12 рекомендаций. Думаю, что будут очень интересные встречи на самом высоком уровне", – заявил Дарчиашвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран. Грузия уверенно выполняет рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС – Вольский>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Для того чтобы вступить в Евросоюз, каждая страна со статусом кандидата должна соответствовать Acquis communautaire – правовой концепции в системе правовых норм Европейского союза. Правовая концепция содержит 33 пункта, которые включают, в том числе, общую внешнюю политику и политику безопасности, социальную политику и трудовые вопросы, финансовое и бюджетное регулирование, политику в сфере индустрии, систему образования, региональную политику и координацию социальных инструментов и таможенную политику. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, а Сербия – с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия – это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сербия, илья дарчиашвили, саломе зурабишвили , еврокомиссия
политика, грузия, новости, сербия, илья дарчиашвили, саломе зурабишвили , еврокомиссия
Новый импульс в отношениях с ЕС – глава МИД о визите Борреля в Грузию
19:33 07.09.2023 (обновлено: 21:00 07.09.2023)
Грузия находится в ожидании решения о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Визит Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля придаст новый импульс отношениям между Грузией и ЕС, заявил министр иностранных дел Грузии Илиа Дарчиашвили.
Боррель уже прибыл в Грузии с двухдневным визитом, в рамках которого будет рассмотрен достигнутый страной прогресс на пути евроинтеграции. Запланированы встречи главы дипломатии ЕС на высоком уровне, в том числе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и с президентом страны Саломе Зурабишвили.
"Этот визит однозначно придаст новый импульс отношениям Грузия-ЕС, с одной стороны, а с другой – окажет существенное влияние на соответствующие решения. В октябре мы ждем соответствующего отчета Евросоюза, который должен привести нас к декабрю, когда должны быть приняты решения Европейского совета", – заявил Дарчиашвили.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Визит имеет особое значение и нагрузку. С одной стороны, у нас будет возможность уже детально поговорить об огромной проделанной работе, которая касается выполнения Грузией 12 рекомендаций. Думаю, что будут очень интересные встречи на самом высоком уровне", – заявил Дарчиашвили.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Для того чтобы вступить в Евросоюз, каждая страна со статусом кандидата должна соответствовать Acquis communautaire – правовой концепции в системе правовых норм Европейского союза.
Правовая концепция содержит 33 пункта, которые включают, в том числе, общую внешнюю политику и политику безопасности, социальную политику и трудовые вопросы, финансовое и бюджетное регулирование, политику в сфере индустрии, систему образования, региональную политику и координацию социальных инструментов и таможенную политику.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, а Сербия – с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия – это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.