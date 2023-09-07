https://sputnik-georgia.ru/20230907/gruziya-uverenno-vypolnyaet-rekomendatsii-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-v-es--volskiy-282022669.html

Грузия уверенно выполняет рекомендации для получения статуса-кандидата в ЕС – Вольский

Грузия уверенно выполняет рекомендации для получения статуса-кандидата в ЕС – Вольский

Для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС Грузия должна выполнить 12 условий, одно из них реформа судебной системы 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T14:24+0400

2023-09-07T14:24+0400

2023-09-07T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузии осталось завершить работу над судебной реформой и вопросом избрания членов Центризбиркома для полного выполнения условий Евросоюза, чтобы получить статус-кандидата на вступление в ЕС, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский в эфире "Рустави 2". Верховный комиссар ЕС Жозепа Борреля 7 сентября должен прибыть в Тбилиси с двухдневным визитом. Политики говорят о важности визита. По мнению грузинской оппозиции, этот визит станет решающим в процессе предоставления статуса кандидата. В правящей партии "Грузинская мечта" визит расценивается как поддержка Евросоюза Грузии. Проведение реформы в судебной системе – это третья из 12 рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3>>В конце июня был обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии. В нем сказано, что третий пункт рекомендаций выполнен частично, и что Грузии следует отправить результаты проделанной работы Венецианской комиссии для получения второй по счету оценки, а также заполнить вакантные места в Высшем совете юстиции. О реформе в ЦИК речь идет во второй рекомендации ЕС, который касается повышения эффективности институтов. Эта рекомендация включает в себя три направления: парламентский надзор, избирательная реформа и реформа публичной службы. На данном этапе Еврокомиссия считает, что Грузия полностью выполнила лишь три условия. Рекомендация о повышении эффективности институтов, согласно обнародованному 22 июня промежуточному отчету Еврокомиссии, выполнена частично. В Грузии снова меняют правила избрания главы ЦИК>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузия - евросоюз, евросоюз, георгий вольский