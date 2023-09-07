https://sputnik-georgia.ru/20230907/operator-mobilnoy-svyazi-cellfie-poluchil-litsenziyu-na-vnedrenie-v-gruzii-5g-282030676.html
Оператор мобильной связи Cellfie получил лицензию на внедрение в Грузии 5G
Оператор мобильной связи Cellfie получил лицензию на внедрение в Грузии 5G
Технология 5G значительно повысит скорость мобильного интернета 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T18:20+0400
2023-09-07T18:20+0400
2023-09-07T18:20+0400
грузия
новости
национальная комиссия по коммуникациям грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259792055_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_be4a14692e7699437c6dac868f94e228.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Компания Cellfie Mobile, заменившая на грузинском рынке оператора мобильной связи "Билайн", получила лицензию на использование частотного ресурса, необходимого для внедрения 5G-интернета в Грузии, сроком на 15 лет, говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии по коммуникациям. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле текущего года. Cellfie Mobile была единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Два крупнейших оператора мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" от участия отказались. В частности, Cellfie Mobile был объявлен победителем одного комбинированного и трех отдельных лотов, которые включали диапазоны частот 700 МГц, 3400-3600 МГц, 2600 и 1800 МГц. Общая стоимость лотов составила 4 497 045 лари, а для получения лицензии оператор заплатил в государственный бюджет 30% установленной суммы. Nokia поставит оператору мобильной связи в Грузии оборудование для сети 5G>>По условиям аукциона у Cellfie Mobile появилось обязательство допустить оператора мобильной виртуальной сети (MVNO) к собственной инфраструктуре, за что компания получила скидку 20% в рамках аукциона. 5G – это технология беспроводного интернета нового поколения, которая по сравнению с существующими технологиями значительно повысит скорость мобильного интернета, уменьшит задержку и вместе с сектором коммуникаций выведет на совершенно новый уровень такие важные отрасли, как: здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другие. Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259792055_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_42f2d9d4a429dc019ed9ccd5578bff69.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Оператор мобильной связи Cellfie получил лицензию на внедрение в Грузии 5G
Технология 5G значительно повысит скорость мобильного интернета
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Компания Cellfie Mobile, заменившая на грузинском рынке оператора мобильной связи "Билайн", получила лицензию на использование частотного ресурса, необходимого для внедрения 5G-интернета в Грузии, сроком на 15 лет, говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии по коммуникациям.
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле текущего года. Cellfie Mobile была единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Два крупнейших оператора мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" от участия отказались.
В частности, Cellfie Mobile был объявлен победителем одного комбинированного и трех отдельных лотов, которые включали диапазоны частот 700 МГц, 3400-3600 МГц, 2600 и 1800 МГц.
Общая стоимость лотов составила 4 497 045 лари, а для получения лицензии оператор заплатил в государственный бюджет 30% установленной суммы.
По условиям аукциона у Cellfie Mobile появилось обязательство допустить оператора мобильной виртуальной сети (MVNO) к собственной инфраструктуре, за что компания получила скидку 20% в рамках аукциона.
5G – это технология беспроводного интернета нового поколения, которая по сравнению с существующими технологиями значительно повысит скорость мобильного интернета, уменьшит задержку и вместе с сектором коммуникаций выведет на совершенно новый уровень такие важные отрасли, как: здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другие.
Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.