https://sputnik-georgia.ru/20230907/operator-mobilnoy-svyazi-cellfie-poluchil-litsenziyu-na-vnedrenie-v-gruzii-5g-282030676.html

Оператор мобильной связи Cellfie получил лицензию на внедрение в Грузии 5G

Оператор мобильной связи Cellfie получил лицензию на внедрение в Грузии 5G

Технология 5G значительно повысит скорость мобильного интернета 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T18:20+0400

2023-09-07T18:20+0400

2023-09-07T18:20+0400

грузия

новости

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Компания Cellfie Mobile, заменившая на грузинском рынке оператора мобильной связи "Билайн", получила лицензию на использование частотного ресурса, необходимого для внедрения 5G-интернета в Грузии, сроком на 15 лет, говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии по коммуникациям. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле текущего года. Cellfie Mobile была единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Два крупнейших оператора мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" от участия отказались. В частности, Cellfie Mobile был объявлен победителем одного комбинированного и трех отдельных лотов, которые включали диапазоны частот 700 МГц, 3400-3600 МГц, 2600 и 1800 МГц. Общая стоимость лотов составила 4 497 045 лари, а для получения лицензии оператор заплатил в государственный бюджет 30% установленной суммы. Nokia поставит оператору мобильной связи в Грузии оборудование для сети 5G>>По условиям аукциона у Cellfie Mobile появилось обязательство допустить оператора мобильной виртуальной сети (MVNO) к собственной инфраструктуре, за что компания получила скидку 20% в рамках аукциона. 5G – это технология беспроводного интернета нового поколения, которая по сравнению с существующими технологиями значительно повысит скорость мобильного интернета, уменьшит задержку и вместе с сектором коммуникаций выведет на совершенно новый уровень такие важные отрасли, как: здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другие. Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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