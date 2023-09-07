https://sputnik-georgia.ru/20230907/osenniy-festival-piva-i-sportivnykh-meropriyatiy-proydet-v-tbilisi-281929663.html

Осенний фестиваль пива и спортивных мероприятий пройдет в Тбилиси

Осенний фестиваль пива и спортивных мероприятий пройдет в Тбилиси

Общественность должна знать историю грузинского пива, убеждены организаторы 07.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Осенний фестиваль пива и спортивных мероприятий пройдет в столичном парке "Деда Эна" 8-10 сентября, говорится в сообщении организаторов. Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник, который объединит людей всех возрастов. В рамках фестиваля гости не только смогут попробовать разные сорта хмельного напитка, но и поболеть за грузинские сборные в разных видах спорта: Помимо этого, гостей ждут различные развлекательные мероприятия, соревнования, живая музыка и выступления диджеев, выставка-продажа рукодельных вещей, а также другие развлечения. Вход свободный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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