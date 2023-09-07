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Осенний фестиваль пива и спортивных мероприятий пройдет в Тбилиси
Осенний фестиваль пива и спортивных мероприятий пройдет в Тбилиси
Общественность должна знать историю грузинского пива, убеждены организаторы 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T11:25+0400
2023-09-07T11:25+0400
2023-09-07T11:25+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Осенний фестиваль пива и спортивных мероприятий пройдет в столичном парке "Деда Эна" 8-10 сентября, говорится в сообщении организаторов. Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник, который объединит людей всех возрастов. В рамках фестиваля гости не только смогут попробовать разные сорта хмельного напитка, но и поболеть за грузинские сборные в разных видах спорта: Помимо этого, гостей ждут различные развлекательные мероприятия, соревнования, живая музыка и выступления диджеев, выставка-продажа рукодельных вещей, а также другие развлечения. Вход свободный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, испания, австралия
Осенний фестиваль пива и спортивных мероприятий пройдет в Тбилиси
Общественность должна знать историю грузинского пива, убеждены организаторы
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Осенний фестиваль пива и спортивных мероприятий пройдет в столичном парке "Деда Эна" 8-10 сентября, говорится в сообщении организаторов.
Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник, который объединит людей всех возрастов.
"Пиво – это идентичность нашей страны, и общественность должна знать историю грузинского пива", – говорят организаторы.
В рамках фестиваля гости не только смогут попробовать разные сорта хмельного напитка, но и поболеть за грузинские сборные в разных видах спорта:
8 сентября, футбол: Грузия против Испании (20:00);
9 сентября, регби: Грузия против Австралии (20:00);
10 сентября, баскетбол: финал Чемпионата мира (16:40).
Помимо этого, гостей ждут различные развлекательные мероприятия, соревнования, живая музыка и выступления диджеев, выставка-продажа рукодельных вещей, а также другие развлечения.