https://sputnik-georgia.ru/20230907/status-kandidata-nado-zasluzhit-a-gruzii-predstoit-prodelat-mnogo-raboty---borrel-282038014.html

Статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать много работы – Боррель

Статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать много работы – Боррель

Двери ЕС открыты для Грузии, но для присоединения нужно поработать, отметил дипломат 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T20:28+0400

2023-09-07T20:28+0400

2023-09-07T20:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Статус кандидата в ЕС надо заслужить серьезными реформами и верностью европейским ценностям, и Грузии предстоит много работы, заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Тбилиси. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Он подчеркнул, что выполнение разработанных Еврокомиссией для Грузии 12 приоритетов нужно не для того, чтобы доставить удовольствие Брюсселю, чтобы порадовать людей в Брюсселе или государства-члены Евросоюза, а чтобы улучшить жизни граждан Грузии. 80% населения Грузии поддерживает членство в Евросоюзе. При этом верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности подчеркнул, что двери Евросоюза для Грузии открыты. "Сейчас момент, имеющий решающее значение для вашего будущего, так как через несколько недель Евросоюз будет рассматривать следующие шаги на пути Грузии в ЕС и впервые в истории представит отчет о Грузии как о стране, участвующей в процессе расширения. И в этот важный момент хочу быть ясным: двери Евросоюза открыты для Грузии, и Евросоюз верен поддержать Грузию на пути к членству", – сказал Боррель. Грузия уверенно выполняет рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС – Вольский>>Боррель пробудет в Тбилиси два дня и встретится с руководством страны и членами правительства. В рамках визита в Грузию Боррель намерен встретиться с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, депутатами парламента и представителями гражданского общества. На встречах будут обсуждаться проделанная Грузией работа и дальнейшие действия. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , еврокомиссия