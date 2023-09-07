https://sputnik-georgia.ru/20230907/status-kandidata-nado-zasluzhit-a-gruzii-predstoit-prodelat-mnogo-raboty---borrel-282038014.html
Статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать много работы – Боррель
Статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать много работы – Боррель
Двери ЕС открыты для Грузии, но для присоединения нужно поработать, отметил дипломат 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T20:28+0400
2023-09-07T20:28+0400
2023-09-07T20:32+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
брюссель
ираклий гарибашвили
саломе зурабишвили
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260556086_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_08c35a5decae503c589afc5166a4148c.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Статус кандидата в ЕС надо заслужить серьезными реформами и верностью европейским ценностям, и Грузии предстоит много работы, заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Тбилиси. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Он подчеркнул, что выполнение разработанных Еврокомиссией для Грузии 12 приоритетов нужно не для того, чтобы доставить удовольствие Брюсселю, чтобы порадовать людей в Брюсселе или государства-члены Евросоюза, а чтобы улучшить жизни граждан Грузии. 80% населения Грузии поддерживает членство в Евросоюзе. При этом верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности подчеркнул, что двери Евросоюза для Грузии открыты. "Сейчас момент, имеющий решающее значение для вашего будущего, так как через несколько недель Евросоюз будет рассматривать следующие шаги на пути Грузии в ЕС и впервые в истории представит отчет о Грузии как о стране, участвующей в процессе расширения. И в этот важный момент хочу быть ясным: двери Евросоюза открыты для Грузии, и Евросоюз верен поддержать Грузию на пути к членству", – сказал Боррель. Грузия уверенно выполняет рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС – Вольский>>Боррель пробудет в Тбилиси два дня и встретится с руководством страны и членами правительства. В рамках визита в Грузию Боррель намерен встретиться с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, депутатами парламента и представителями гражданского общества. На встречах будут обсуждаться проделанная Грузией работа и дальнейшие действия. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260556086_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c74342a4fd53123699c819fb592b1c46.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , еврокомиссия
политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , еврокомиссия
Статус кандидата надо заслужить, а Грузии предстоит проделать много работы – Боррель
20:28 07.09.2023 (обновлено: 20:32 07.09.2023)
Двери ЕС открыты для Грузии, но для присоединения нужно поработать, отметил дипломат
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Статус кандидата в ЕС надо заслужить серьезными реформами и верностью европейским ценностям, и Грузии предстоит много работы, заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Тбилиси.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Заявка в ЕС – это серьезное обязательство. Статус кандидата не является чем-то, на что страны имеют право, это надо заслужить серьезными реформами и верностью европейским ценностям, и если быть откровенным, в этом направлении надо проделать еще много работы", – сказал Боррель.
Он подчеркнул, что выполнение разработанных Еврокомиссией для Грузии 12 приоритетов нужно не для того, чтобы доставить удовольствие Брюсселю, чтобы порадовать людей в Брюсселе или государства-члены Евросоюза, а чтобы улучшить жизни граждан Грузии. 80% населения Грузии поддерживает членство в Евросоюзе.
При этом верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности подчеркнул, что двери Евросоюза для Грузии открыты.
"Сейчас момент, имеющий решающее значение для вашего будущего, так как через несколько недель Евросоюз будет рассматривать следующие шаги на пути Грузии в ЕС и впервые в истории представит отчет о Грузии как о стране, участвующей в процессе расширения. И в этот важный момент хочу быть ясным: двери Евросоюза открыты для Грузии, и Евросоюз верен поддержать Грузию на пути к членству", – сказал Боррель.
Боррель пробудет в Тбилиси два дня и встретится с руководством страны и членами правительства. В рамках визита в Грузию Боррель намерен встретиться с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, депутатами парламента и представителями гражданского общества. На встречах будут обсуждаться проделанная Грузией работа и дальнейшие действия.
"Грузии следует использовать оставшееся короткое время для осуществления ключевых реформ", – сказал Боррель.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.