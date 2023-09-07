https://sputnik-georgia.ru/20230907/v-tbilisi-mogut-vyrasti-shtrafy-za-nezakonnoe-stroitelstvo-v-istoricheskoy-chasti-goroda-282012407.html

В Тбилиси могут вырасти штрафы за незаконное строительство в исторической части города

В Тбилиси могут вырасти штрафы за незаконное строительство в исторической части города

Многие строительные компании нарушают правила и выплачивают штраф 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T19:41+0400

2023-09-07T19:41+0400

2023-09-07T19:41+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

строительство

штраф

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси собирается представить в парламент поправки, предполагающие увеличение штрафов за незаконные постройки и пристройки в зонах культурного наследия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Проблема нарушения правил застройки исторической части города остается актуальной для Тбилиси. На прошлой неделе одна из строительных компаний получила второй штраф за застройку в Старом Тбилиси. Все зоны культурного наследия в Тбилиси делятся на четыре класса в зависимости от исторической значимости и времени постройки. По словам мэра Тбилиси, за незаконное строительство или пристройку в частном секторе в зоне охраны культурного наследия первого и второго класса штраф вырастет с 8 тысяч лари до 24 тысяч, а за то же действие в зонах третьего и четвертого класса – с 20 тысяч до 100 тысяч лари. Реконструкция здания в центре Тбилиси шла с нарушениями – мэрия изучает дело>>Пристройка без разрешения к зданию, принадлежащему муниципалитету в зоне первого класса, обойдется нарушителю в 24 тысячи лари вместо 8 тысяч, в других зонах – 125 тысяч вместо 25 тысяч. Курс лари на 7 сентября по отношению к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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