https://sputnik-georgia.ru/20230907/v-tbilisi-mogut-vyrasti-shtrafy-za-nezakonnoe-stroitelstvo-v-istoricheskoy-chasti-goroda-282012407.html
В Тбилиси могут вырасти штрафы за незаконное строительство в исторической части города
В Тбилиси могут вырасти штрафы за незаконное строительство в исторической части города
Многие строительные компании нарушают правила и выплачивают штраф 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T19:41+0400
2023-09-07T19:41+0400
2023-09-07T19:41+0400
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новости
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каха каладзе
строительство
штраф
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси собирается представить в парламент поправки, предполагающие увеличение штрафов за незаконные постройки и пристройки в зонах культурного наследия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Проблема нарушения правил застройки исторической части города остается актуальной для Тбилиси. На прошлой неделе одна из строительных компаний получила второй штраф за застройку в Старом Тбилиси. Все зоны культурного наследия в Тбилиси делятся на четыре класса в зависимости от исторической значимости и времени постройки. По словам мэра Тбилиси, за незаконное строительство или пристройку в частном секторе в зоне охраны культурного наследия первого и второго класса штраф вырастет с 8 тысяч лари до 24 тысяч, а за то же действие в зонах третьего и четвертого класса – с 20 тысяч до 100 тысяч лари. Реконструкция здания в центре Тбилиси шла с нарушениями – мэрия изучает дело>>Пристройка без разрешения к зданию, принадлежащему муниципалитету в зоне первого класса, обойдется нарушителю в 24 тысячи лари вместо 8 тысяч, в других зонах – 125 тысяч вместо 25 тысяч. Курс лари на 7 сентября по отношению к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, строительство, штраф
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, строительство, штраф
В Тбилиси могут вырасти штрафы за незаконное строительство в исторической части города
Многие строительные компании нарушают правила и выплачивают штраф
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси собирается представить в парламент поправки, предполагающие увеличение штрафов за незаконные постройки и пристройки в зонах культурного наследия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Проблема нарушения правил застройки исторической части города остается актуальной для Тбилиси. На прошлой неделе одна из строительных компаний получила второй штраф за застройку в Старом Тбилиси.
"Существующие санкции в ряде случаев не оказались рычагом сдерживания для некоторых строительных компаний, и мы, к сожалению, снова сталкиваемся с подобным типом правонарушений. Исходя из этого, мы думаем ужесточить санкции в зонах охраны культурного наследия за нарушение строительства", – сказал Каладзе.
Все зоны культурного наследия в Тбилиси делятся на четыре класса в зависимости от исторической значимости и времени постройки.
По словам мэра Тбилиси, за незаконное строительство или пристройку в частном секторе в зоне охраны культурного наследия первого и второго класса штраф вырастет с 8 тысяч лари до 24 тысяч, а за то же действие в зонах третьего и четвертого класса – с 20 тысяч до 100 тысяч лари.
Пристройка без разрешения к зданию, принадлежащему муниципалитету в зоне первого класса, обойдется нарушителю в 24 тысячи лари вместо 8 тысяч, в других зонах – 125 тысяч вместо 25 тысяч.
Курс лари на 7 сентября по отношению к доллару составляет 2,6 GEL/$1.