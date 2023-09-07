https://sputnik-georgia.ru/20230907/vozrozhdenie-kurorta-tskhaltubo--privatizirovan-tretiy-zabroshennyy-sanatoriy-282031877.html
Возрождение курорта Цхалтубо – приватизирован третий заброшенный санаторий
Возрождение курорта Цхалтубо – приватизирован третий заброшенный санаторий
Правительство проводит масштабный инвестиционный проект "Новая жизнь Цхалтубо" 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T19:20+0400
2023-09-07T19:20+0400
2023-09-07T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Заброшенный санаторий "Цхалтубо" продан за 2,6 миллиона лари в рамках электронных аукционов по продаже санаториев одного из самых известных курортов Грузии Цхалтубо (регион Имерети), сообщает Национальное агентство госимущества. Бывший санаторий "Цхалтубо", расположенный на улице Шота Руставели, 48, продан в рамках масштабного инвестиционного проекта "Новая жизнь Цхалтубо", инициированного правительством Грузии. По условиям приватизации новый владелец санатория ООО "Голден Тауэрс" должен в течение пяти лет с момента подписания контракта разместить на территории гостиницы не менее чем 100 номеров и объекты общественного питания, для чего он должен инвестировать более 7,8 миллиона лари. По данным агентства, реализация проекта будет способствовать увеличению туристического потенциала курорта Цхалтубо и создаст дополнительные рабочие места для местного населения. Бальнеологические курорты Грузии: лечебные воды и воздух>>В рамках концептуального плана восстановления и развития курорта с целью привлечения необходимых инвестиций Агентство государственного имущества Минэкономики представило бизнес-сектору приватизационный пакет 14 бывших санаториев, стоимость которых составляет 50 миллионов лари. На сегодняшний день бывшие санатории "Тбилиси", "Медея" и "Цхалтубо" уже приватизированы. Общая стоимость проданных объектов составила 11,6 миллиона лари. Активно продолжается процесс приватизации остальных санаториев. План правительства по восстановлению и развитию уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари. Топ-10 причин посетить регион Имерети>>Проект "Новая жизнь Цхалтубо" предусматривает создание уникального современного спа-курорта в Цхалтубо, развитие медицинского туризма, разнообразие туристических предложений, ремонт центра города и публичного пространства, создание городского пространства центра города. Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.Курс лари по отношению к доллару США на 7 сентября – 2,6268 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, цхалтубо, имерети, национальное агентство государственного имущества
грузия, новости, экономика, цхалтубо, имерети, национальное агентство государственного имущества
Возрождение курорта Цхалтубо – приватизирован третий заброшенный санаторий
Правительство проводит масштабный инвестиционный проект "Новая жизнь Цхалтубо"
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Заброшенный санаторий "Цхалтубо" продан за 2,6 миллиона лари в рамках электронных аукционов по продаже санаториев одного из самых известных курортов Грузии Цхалтубо (регион Имерети), сообщает Национальное агентство госимущества.
Бывший санаторий "Цхалтубо", расположенный на улице Шота Руставели, 48, продан в рамках масштабного инвестиционного проекта "Новая жизнь Цхалтубо", инициированного правительством Грузии.
По условиям приватизации новый владелец санатория ООО "Голден Тауэрс" должен в течение пяти лет с момента подписания контракта разместить на территории гостиницы не менее чем 100 номеров и объекты общественного питания, для чего он должен инвестировать более 7,8 миллиона лари.
По данным агентства, реализация проекта будет способствовать увеличению туристического потенциала курорта Цхалтубо и создаст дополнительные рабочие места для местного населения.
В рамках концептуального плана восстановления и развития курорта с целью привлечения необходимых инвестиций Агентство государственного имущества Минэкономики представило бизнес-сектору приватизационный пакет 14 бывших санаториев, стоимость которых составляет 50 миллионов лари.
На сегодняшний день бывшие санатории "Тбилиси", "Медея" и "Цхалтубо" уже приватизированы. Общая стоимость проданных объектов составила 11,6 миллиона лари. Активно продолжается процесс приватизации остальных санаториев.
План правительства по восстановлению и развитию уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари.
Проект "Новая жизнь Цхалтубо" предусматривает создание уникального современного спа-курорта в Цхалтубо, развитие медицинского туризма, разнообразие туристических предложений, ремонт центра города и публичного пространства, создание городского пространства центра города.
Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.
Курс лари по отношению к доллару США на 7 сентября – 2,6268 GEL/$1.