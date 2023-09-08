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К чему пришли Россия и Турция по итогам длительных переговоров – разбор

К чему пришли Россия и Турция по итогам длительных переговоров – разбор

Российское зерно по льготным ценам пойдет в беднейшие страны без каких-либо "сделок" с Украиной и ООН. 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T21:46+0400

2023-09-08T21:46+0400

2023-09-08T22:05+0400

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Sputnik, Вадим Павлов. В среду вечером стало известно о достижении Россией и Турцией договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна, продукция переработки которого будет направлена в бедные государства. Это решение стало результатом переговоров, проходивших на высшем уровне в конце августа — начале сентября.Так, на этой неделе в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Несколькими днями ранее в Москве проводили переговоры министры иностранных дел двух стран — Сергей Лавров и Хакан Фидан. Еще немногим ранее стало известно о направленном Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем письме Сергею Лаврову с конкретными предложениями по восстановлению зерновой сделки. Эти предложения, как сообщали СМИ, готовились Организацией Объединенных Наций вместе с Турцией.Подробнее о том, что вошло в российско-турецкие договоренности по зерну и что еще обсуждали власти двух стран — в материале Sputnik.Бедные страны получат российское зерноПосле встречи президентов России и Турции заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о достижении принципиальной договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна из России в Турцию.Напомним, по итогам переговоров в Сочи Владимир Путин заявил о готовности России поставлять зерно беднейшим странам вместе с Турцией и Катаром. Согласно озвученной российским лидером инициативе, зерно из РФ направят на переработку на турецкие мукомольные заводы, откуда произведенная мука будет безвозмездно отправлена в беднейшие страны.Катар окажет финансовое содействие данной инициативе, чтобы обеспечить льготную цену зерна для Турции и безвозмездную поставку для беднейших стран.Эрдоган опять не оправдал надежд Запада>>По мнению научного сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, необходимость в посредничестве Турции в вопросе переработки российского зерна отчасти обусловлена политическим компромиссом, отчасти — экономическими реалиями, связанными с рынком муки.Подключение к инициативе Катара, по его словам, позволяет России не брать на себя лишних обязательств, которые могли бы усложнить ситуацию на внутрироссийском рынке муки.Напомним, в 2022 году Россия экспортировала порядка 881 тысячи тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. Из одного миллиона тонн зерна, которое в рамках достигнутой договоренности направится в Турцию, в среднем должно быть произведено порядка 550-750 тысяч тонн муки.Сама же Россия, считает эксперт, может собственную муку, произведенную на своих предприятиях, значительно выгоднее экспортировать на более доходные рынки, где за нее дадут больше денег."Из тех же африканских стран, например, это может быть Египет, являющийся крупным региональным зерновым хабом", — рассказал он.Перспективы зерновой сделкиС 18 июля прекратилось действие зерновой сделки — пакетного соглашения, подразумевавшего безопасный вывоз продовольственных грузов с Украины и содействие ООН экспорту российской сельскохозяйственной продукции.Россия вышла из данной сделки, поскольку почти за год действия вторая ее часть, касающаяся российского экспорта, не выполнялась, а главная заявленная Западом цель инициативы — поставки зерна нуждающимся странам — не выполнялась.При этом, как отметил в ходе переговоров в Сочи Владимир Путин, Москва готова вернуться в зерновую сделку, как только будут выполнены все условия России, являвшиеся условиями данного пакетного соглашения.Напомним, в конце августа Генсек ООН Антониу Гутерреш направил Сергею Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки. Как рассказали в российском МИД, в новый пакет предложений ООН вошли переподключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT, разблокирование активов российских производителей удобрений в Европе, создание страховой платформы и налаживание доступа российских судов в европейские порты.Согласно заявлению российского ведомства, эти предложения бессодержательны. Создается лишь видимость работы, а озвученные предложения не ведут к снятию санкций с российских компаний, занятых в производстве удобрений и сельскохозяйственной продукции, пояснили в МИД РФ.По мнению доктора экономических наук, профессора кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ имени Плеханова Андрея Полтарыхина, Россия сегодня в целом не так сильно нуждается в зерновой сделке, как Украина и страны Запада.По его словам, в этом году в РФ вновь ожидается урожай зерна, близкий к рекордному, и второй год подряд он (вместе с запасами) превысит 100 миллионов тонн."До недавнего времени Украина экспортировала зерно тремя маршрутами: через Стамбул, через дунайские порты, а также автомобильным и железнодорожным транспортом в Европу. По первому маршруту в данный момент экспортировать невозможно. Второй маршрут в ближайшее время тоже перестанет действовать вследствие разрушений инфраструктуры. Остается третий путь: через Молдову, Польшу и прочими сухопутными путями в ЕС. Там свои сложности, поскольку местным фермерам не нравится конкуренция с дешевым украинским зерном", — рассказал эксперт.Российско-турецкому сотрудничеству бытьПомимо продовольственных вопросов, в ходе переговоров в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вновь коснулись темы создания газового хаба в Турции. По их словам, переговоры по этому проекту значительно продвинулись и вскоре ожидается финальный этап согласования всех его параметров.Сейчас на повестке дня, как отметил президент России, находится вопрос учреждения совместной рабочей группы, которая решит все практические вопросы.Лидеры двух стран отметили, что новый хаб позволит мировой энергетике стать более стабильной и сбалансированной, а также повлияет на стоимость энергоносителей и "обогатит" российско-турецкие отношения.Политолог о секретной части переговоров и Сочи и совместных проектах РФ и Турции>>Сотрудничество двух стран в энергетике не ограничивается только газом. По словам Владимира Путина, "Росатом" продолжает возводить первую в Турции АЭС "Аккую". Запуск первого энергоблока может состояться в следующем году.Как отметил Реджеп Тайип Эрдоган, в Турции сегодня планируется проект строительства второй АЭС — в городе Синопе. И к нему также планируется привлечь Россию. "Считаю, что между нами будет и такой шаг — в отношении строительства новой АЭС", — заявил президент Турции.Помимо этого, заявил турецкий лидер, страны уверенно движутся к показателю ежегодного товарооборота на уровне 100 миллиардов долларов, что "очень радует". Сейчас, по его словам, он составляет 62 миллиарда.При этом оба лидера отметили становящуюся все более отчетливой тенденцию на использование национальных валют в российско-турецких взаиморасчетах, тогда как доли доллара и евро последовательно снижаются.Президенты России и Турции заявили о важности этого процесса и анонсировали переговоры глав центробанков об ускорении перевода двусторонней торговли на валютную пару рубль — лира.По мнению научного руководителя Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александра Ильинского, визит президента Турции в Сочи может стать важным шагом и для будущего потенциального сближения стран Запада с Россией.Однако в целом, заключает он, сближение Запада с Россией в ближайшей или среднесрочной перспективе будет зависеть от сложной комбинации факторов, которые включают в себя экономические интересы, геополитическую обстановку и готовность к диалогу и компромиссам обеих сторон.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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