https://sputnik-georgia.ru/20230908/eto-ne-evropeizm--deputat-gruzinskoy-mechty-o-zayavlenii-prezidenta-282059730.html
Это не европеизм! – депутат "Грузинской мечты" о заявлении президента
Это не европеизм! – депутат "Грузинской мечты" о заявлении президента
Правящая партия заявила, что президент Грузии нарушила Конституцию, а это является основанием для начала процедуры импичмента 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T12:58+0400
2023-09-08T12:58+0400
2023-09-08T13:16+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
грузия - евросоюз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282059385_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5a8efc2ed1cc9194978a0a84b002a275.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она продолжит нарушать Конституцию, не вписывается в европеизм, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Накануне Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку и подчиняться запретам правительства на визиты. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, в администрации президента заявили об обратном. В своем выступлении Зурабишвили, родившаяся в Париже и многие годы прожившая во Франции, заявила, что народ Грузии выбрал ее, в том числе, за приверженность европейскому пути развития страны и за то, что она частично европейка. Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>"Налицо очень грубое нарушение Конституции, соответственно, мы считаем, что Конституционный суд должен рассмотреть этот факт и установить нарушение", – отметил Самхарадзе. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 83 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282059385_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_aa0ec31c66278fd51ad7b000019aec96.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
Это не европеизм! – депутат "Грузинской мечты" о заявлении президента
12:58 08.09.2023 (обновлено: 13:16 08.09.2023)
Правящая партия заявила, что президент Грузии нарушила Конституцию, а это является основанием для начала процедуры импичмента
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она продолжит нарушать Конституцию, не вписывается в европеизм, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.
Накануне Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку и подчиняться запретам правительства на визиты. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, в администрации президента заявили об обратном.
"Я не знаю, в какой европеизм вписывается, когда человек говорит, что будет продолжать нарушать Конституцию. Когда она говорила, что она частично европеец, вероятно, именно это имела в виду. Я не думаю, что какой-либо европейский политик намерен осуществлять свою деятельность с нарушением Конституции", – заявил Самхарадзе.
В своем выступлении Зурабишвили, родившаяся в Париже и многие годы прожившая во Франции, заявила, что народ Грузии выбрал ее, в том числе, за приверженность европейскому пути развития страны и за то, что она частично европейка.
"Налицо очень грубое нарушение Конституции, соответственно, мы считаем, что Конституционный суд должен рассмотреть этот факт и установить нарушение", – отметил Самхарадзе.
"Мы не будем отзывать иск. Иск подписали все члены большинства, поэтому мы доверяем Конституционному суду разобраться, нарушена Конституция или нет", – отметил Самхарадзе.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 83 депутатских мандата.
Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".