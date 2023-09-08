https://sputnik-georgia.ru/20230908/eto-ne-evropeizm--deputat-gruzinskoy-mechty-o-zayavlenii-prezidenta-282059730.html

Это не европеизм! – депутат "Грузинской мечты" о заявлении президента

Это не европеизм! – депутат "Грузинской мечты" о заявлении президента

Правящая партия заявила, что президент Грузии нарушила Конституцию, а это является основанием для начала процедуры импичмента 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T12:58+0400

2023-09-08T12:58+0400

2023-09-08T13:16+0400

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евросоюз

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она продолжит нарушать Конституцию, не вписывается в европеизм, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Накануне Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку и подчиняться запретам правительства на визиты. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, в администрации президента заявили об обратном. В своем выступлении Зурабишвили, родившаяся в Париже и многие годы прожившая во Франции, заявила, что народ Грузии выбрал ее, в том числе, за приверженность европейскому пути развития страны и за то, что она частично европейка. Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>"Налицо очень грубое нарушение Конституции, соответственно, мы считаем, что Конституционный суд должен рассмотреть этот факт и установить нарушение", – отметил Самхарадзе. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 83 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз